Man City đại thắng Dortmund, Haaland lập nên kỷ lục ghi bàn mới

Man City đấu với Dortmund: Haaland lập nên kỷ lục ghi bàn mới

Ở cuộc tiếp đón Borussia Dortmund trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2025/26, Man City thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 4-1 nhờ Phil Foden (22', 57') cùng các pha làm bàn của (Erling Haaland 29') và (Rayan Cherki 90+1'). Bàn danh dự của đội khách đến từ Walderman Anton vào phút 72.

Với 10 điểm có được sau 4 trận, Man City vươn lên đứng thứ 4 trên BXH Champions League 2025/26, kém đội đầu bảng Bayern Munich 2 điểm. Trong khi đó, Dortmund rớt xuống vị trí thứ 14 khi chỉ có 7 điểm qua 4 trận.



Man City đấu với Dortmund: Theo thống kê của hãng Opta, Man City đã thắng 20 trận và không thua trận nào trong 23 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng Champions League (hoà 3 trận), trong đó có 16 trận thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Borussia Dortmund đã thua 7/8 trận gần nhất tại Champions League khi làm khách trước các CLB ở giải Ngoại hạng Anh, để thủng lưới ít nhất 2 lần trong cả 7 trận thua đó.

Với độ tuổi trung bình là 25 tuổi và 53 ngày, Man City đã sử dụng đội hình xuất phát trẻ nhất tại Champions League kể từ tháng 12/2020 khi làm khách trên sân của FC Porto (24 tuổi 358 ngày).

Tiền vệ Bernardo Silva trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ 4 chạm cột mốc 100 trận tại Champions League, sau Cristiano Ronaldo (180 trận), Pepe (120 trận) và Luis Figo (103 trận).

Man City đấu với Dortmund: Phil Foden là cầu thủ thứ hai ghi được 2 bàn thắng từ ngoài vòng cấm trong một trận đấu ở Champions League diễn ra vào “Đêm lửa trại”, sau Alessandro Del Piero của Juventus ở trận gặp Real Madrid năm 2008.

Kể từ đầu mùa giải 2023/24, Phil Foden đã ghi 10 bàn thắng từ ngoài vòng cấm cho Man City trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ đang thi đấu ở Premier League.

Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, Erling Haaland là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Champions League cho 3 CLB khác nhau gồm RB Salzburg (2019/20), Borussia Dortmund (2020/21) và Man City (2025/26).

Pep Guardiola đang bất bại trong 10 trận gần nhất trên cương vị HLV trước Dortmund, trận thua gần nhất là khi ông cùng Bayern Munich thất bại khi tranh Siêu cúp Đức năm 2014.





