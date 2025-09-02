Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Mãn nhãn với dàn "pháo đài di động" của Công an và "quả đấm thép" của Quân đội

Thứ ba, ngày 02/09/2025 08:54 GMT+7
Sáng 2/9, trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, người dân cả nước đã được chiêm ngưỡng một màn phô diễn sức mạnh đầy ấn tượng của các lực lượng vũ trang. Từ những chiếc xe bọc thép chống đạn hiện đại của Công an Nhân dân đến các tổ hợp tên lửa, pháo tự hành và xe tăng T-90S của Quân đội Nhân dân, tất cả đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, khẳng định năng lực và sự tinh nhuệ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ.
Chiêm ngưỡng dàn xe đặc chủng, "pháo đài di động" bọc thép chống đạn oai phong diễu binh, diễu hành Đại lễ 2/9. Clip: Đào Tuấn - Mỵ Lương.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra vào sáng 2/9 thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. Trong ảnh, nụ cười rạng rỡ của nữ chiến sĩ trên xe đặc chủng của Bộ Công an. Ảnh: Phạm Hưng.
Khối xe đặc chủng công an tiến vào Lễ đài. Ảnh: Phạm Hưng
Gương mặt rạng ngời của các chiến sĩ khi "đi giữa nhân dân" trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Hưng

Xe bọc thép IAG 4x4 Guardian Tactica có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao. Được biết, xe có lớp bọc thép chống đạn, chống sức ép nổ và khả năng vượt địa hình. Ảnh: Phạm Hưng.
Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 trên xe chống đạn Chevrolet Suburban được biết đến như "pháo đài di động", có lớp vỏ bọc thép và kính chống đạn và có khả năng chống lại các loại đạn từ súng ngắn, đảm bảo an toàn tối đa cho người bên trong. Ảnh: Phạm Hưng
Những đoàn xe đặc chủng di chuyển với đội hình chỉnh tề, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa trang nghiêm trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng
Dàn xe tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Ảnh: Phạm Hưng
Các loại pháo tự hành, SU-122 và SU-152, pháo kéo D20, pháo nòng dài M-46, pháo phản lực BM-21... tiến vào Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9. Ảnh: Phạm Hưng.
Các chiến sĩ "thả tim" và vẫy chào để đáp lại sự yêu thương của tất cả người dân xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đào Tuấn. 
Hình ảnh tình quân dân như hòa làm một trong ngày Đại lễ 2/9. Ảnh: Đào Tuấn. 
Trước đó, dàn xe đặc chủng, vũ khí - khí tài oai phong lần lượt tiến vào các vị trí tập kết trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân từ lúc rạng sáng 2/9. Ảnh: Đào Tuấn
Sự trang nghiêm của các chiến sĩ khi đứng chào trên tháp xe, pháo đi qua đường Thanh Niên đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Ảnh: Phạm Tuấn.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, những người lính hải quân đã cẩn trọng lau chùi từng khẩu pháo cho sáng bóng, chuẩn bị cho giờ phút thiêng liêng nhất. Ảnh Phạm Hưng.

Đất nước đứng lên, nhân dân ta thật anh hùng– 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài cuối)

Đất nước đứng lên, nhân dân ta thật anh hùng– 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài cuối)

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Video tàu ngầm Kilo 636, hộ vệ tên lửa Gepard phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh 2/9

Sáng 2/9, khi Lễ chào cờ diễn ra tại Ba Đình, cách đó hơn 1.000km, trên vùng biển Cam Ranh, hàng chục chiến hạm cũng đồng loạt thực hiện nghi lễ thượng cờ trang nghiêm. Hành động này đã mở đầu cho cuộc diễu binh trên biển lớn nhất từ trước đến nay, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng và đủ sức mạnh để bảo vệ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc thêm

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào
Thể thao

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá vừa quyết định không để tiền vệ Damoth Thongkhamsavath về phục vụ cho U23 Lào tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về 'Mưa đỏ', giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

Văn hóa - Giải trí

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Quy định mới nhất về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?
Bạn đọc

Quy định mới nhất về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2025/NĐ-CP (ngày 12/6/2025) quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. Điểm đáng chú ý là các quy định mới liên quan đến việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Người dân TP.Huế leo cây, chen chân xem đua ghe mừng Quốc khánh 2/9
Xã hội

Người dân TP.Huế leo cây, chen chân xem đua ghe mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội

Sáng 2/9, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hương (TP Huế) để xem Giải đua ghe truyền thống lần thứ 36, chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư: Vị tướng thanh liêm, chính trực và hiếu nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư: Vị tướng thanh liêm, chính trực và hiếu nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Sinh ra ở đất Thọ Lộc nay thuộc Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư được biết đến là vị tướng tài dưới thời Lê Trung hưng. Ông còn được sử sách và người đời nhắc nhớ bởi sự thanh liêm, chính trực và tấm lòng hiếu nghĩa.

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?
Nhà nông

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?

Nhà nông

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng là một trong những sản phẩm nông sản có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong thập kỷ qua. Diện tích trồng đã tăng gần 6 lần, đạt gần 180.000ha. Riêng tỉnh Lâm Đồng có gần 43.900ha, chiếm gần 28% diện tích sầu riêng cả nước, đưa sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực trong cơ cấu nông nghiệp quốc gia.

Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Buổi sáng ngày 2/9, sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, rất đông người dân đã đổ về ga Cát Linh, thuộc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khiến nhà ga này trở nên chật kín.

Ngắm bước diễu binh của khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia
Media

Ngắm bước diễu binh của khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia

Media

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, quân đội nhiều quốc gia sánh bước cùng Việt Nam tham gia diễu binh, tạo nên hình ảnh đoàn kết, hữu nghị quốc tế bền chặt, lan tỏa thông điệp hòa bình và hợp tác.

Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung
Nhà đất

Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung

Nhà đất

Tọa lạc giữa trung tâm Hà Tĩnh, ngôi nhà phố 200 m2 gây ấn tượng với mặt tiền gạch nung mộc mạc, không gian hướng nội chan. hòa thiên nhiên và giải pháp thiết kế chống ngập thông minh.

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine
Thế giới

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Thế giới

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 30/8 cho thấy một bản đồ phía sau Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, cho thấy tham vọng tiềm tàng của Moscow trong việc chiếm giữ hai tỉnh Odesa và Kharkov.

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
Ảnh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Ảnh

Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 800 chú chim bồ câu đã tung cánh trên Quảng trường Ba Đình, góp phần vào thành công của "ngày hội non sông".

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu
Thể thao

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Thể thao

Trên fanpage câu lạc bộ, CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu sắp trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui
Nhà đất

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chuyển đổi hơn 44.000 m2 đất sang đất khu công nghiệp, tạo cú hích cho siêu dự án Hòa Phát Dung Quất 2 trị giá 85.000 tỷ đồng.

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường
Tin tức

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường

Tin tức

Từ căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh sáng của tự do đã bừng lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn gieo vào lòng người Việt khát vọng hùng cường – khát vọng vẫn cháy bền bỉ suốt 80 năm qua.

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng
Nhà đất

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng

Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội Vega Homes tại Bắc Ninh vừa công bố giá bán dự kiến hơn 17,2 triệu đồng/m2, tương đương từ 454 triệu đồng/căn; cung cấp hơn 400 căn hộ, diện tích từ 26,3 - 64 m2.

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tân Nhàn, Phạm Thu Hà, Nguyễn Thu Hằng... đã cất tiếng hát bằng "trái tim loạn nhịp" tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam
Kinh tế

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam

Kinh tế

Côn Đảo lần đầu tiên trong lịch sử chính thức đón điện lưới quốc gia đợt lễ Quốc khánh năm nay, nhờ tuyến cáp ngầm xuyên biển 110 kV dài nhất Đông Nam Á.

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng 'rốn lũ' Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80
Tin tức

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng "rốn lũ" Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80

Tin tức

Sáng 2/9, khi cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, giữa mênh mông “biển” nước quanh nhà ở xã Xuân Mai (TP Hà Nội), người dân nơi “rốn lũ” sông Bùi vẫn rộn ràng, háo hức hướng về Lễ diễu binh, diễu hành A80 qua màn hình tivi.

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao 41.255 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây, trong đó 36.650 m2 để xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.605 m2 cho cây xanh, hạ tầng; khu vực này đang ghi nhận giá biệt thự rao bán tới 810 triệu đồng/m2.

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ
Gia đình

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ

Gia đình

Việc dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch cần được thực hiện cẩn thận, đúng cách để cầu may mắn, an lành và thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên.

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn 'Vợ nhặt', 'Làng'
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn "Vợ nhặt", "Làng"

Nhà nông

Khu phố Phù Lưu (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vốn là một trong những ngôi làng cổ nhất đồng bằng Bắc bộ nước ta. Ngày nay, Phù Lưu vẫn giữ được vẻ đẹp đặc sắc, tinh tuý của làng quê, vừa có sắc thái của văn minh nông nghiệp, vừa có biểu hiện của văn minh đô thị, có truyền thống văn hóa, hiếu học tiêu biểu.

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam
Bạn đọc

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Bạn đọc

Dân Việt ghi nhận ý kiến các tầng lớp nhân dân trong cả nước sau khi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu
Tin tức

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu

Tin tức

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân, từ nhà giàn giữa trùng khơi đến đất liền, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng thời vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

'Bộ tứ trụ cột' nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh
Kinh tế

"Bộ tứ trụ cột" nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh

Kinh tế

Khi đặt Nghị quyết 66 về đổi mới thể chế và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vào mối liên hệ hữu cơ với Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hình một khái niệm chiến lược: "Bộ tứ trụ cột". Theo Tổng Bí thư, đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam
Thể thao

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam; Bayern Munich đàm phán lại với Chelsea để mượn Nicolas Jackson; Lý do Chelsea Lê không đến Hà Nội; Ben Chilwell lọt tầm ngắm Strasbourg; Bạn gái Richarlison được fan khen xinh như thiên thần

Người thuê đất có được chọn trả tiền một lần hay hằng năm?
Bạn đọc

Người thuê đất có được chọn trả tiền một lần hay hằng năm?

Bạn đọc

Theo quy định mới, cá nhân thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được quyền chuyển sang hình thức trả tiền hằng năm. Vậy những tổ chức, cá nhân khác có được phép thay đổi cách trả tiền thuê đất hay không?

Thị trường tín chỉ carbon: Ấn Độ thành lập cơ quan mới về quản lý thị trường carbon
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Ấn Độ thành lập cơ quan mới về quản lý thị trường carbon

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Mục tiêu chung của Ấn Độ cho thấy quốc gia này định hướng tập trung kiểm soát thị trường trong nước trước khi bán tín chỉ ra ngoài biên giới.

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: 'Nền móng' cho thị trường tài sản số Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: "Nền móng" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: Nhiều chuyên gia cho rằng việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các sàn giao dịch, đồng thời duy trì tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, được xem là điều kiện tiên quyết để tạo môi trường bền vững.

Tuấn Hưng mở cửa đón cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh, diễu hành A80
Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng mở cửa đón cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh, diễu hành A80

Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng mở rộng cửa ngôi nhà tại phố Hàng Khay (Hà Nội) để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi nghỉ chân, uống nước, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

