Mãn nhãn với hàng loạt màn công phá đập vỡ gạch, dùng yết hầu kéo xe của lực lượng công an tại Phú Thọ

"Đại hội khỏe và Hội thi không chỉ là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng phong trào thể dục, thể thao và kết quả công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương mà còn nhằm biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thiết thực chào mừng kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Do vậy, các đơn vị, địa phương tham gia Đại hội khỏe và Hội thi, vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội; cán bộ, chiến sĩ tham dự Đại hội khỏe và Hội thi phải thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, quy chế, điều lệ và quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ - Công bằng – Khách quan", cống hiến hết mình vì sự thành công của Đại hội khỏe và Hội thi", Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đại biểu và các đoàn công an đến tham dự sự kiện quan trọng này. Đồng thời, nhấn mạnh đây là cơ hội để cán bộ, Nhân dân và lực lượng Công an tỉnh nhà giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Phú Thọ ngày càng vững mạnh; là dịp để các CBCS Công an các địa phương tìm hiểu về tỉnh Phú Thọ để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc.

Theo Ban tổ chức, Đại hội khỏe và Hội thi năm nay quy tụ 20 đoàn, với gần 3.500 vận động viên là cán bộ chiến sĩ đến từ công an 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Các vận động viên sẽ tranh tài tại nhiều nội dung, như: thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân và võ thuật, thi bắn súng, thi vượt vật cản, chiến sĩ công an khỏe, chạy ứng dụng, bóng đá nam 7 người,… tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn TP. Việt Trì. Trong khuôn khổ Đại hội còn diễn ra các hoạt động biểu diễn kỵ binh... để người dân gặp gỡ, giao lưu với các chiến sĩ công an nhân dân…