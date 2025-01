Mang Tết ấm đến với thiếu nhi biển đảo tiền tiêu

Mới đây, chương trình "Tết ấm cho em" và Ngày hội "Xuân yêu thương" đã được tổ chức cho 220 em thiếu niên, nhi đồng là con quân nhân Vùng 3 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn cũng như những em có thành tích tốt trong học tập.

Chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, mang mùa xuân tươi đẹp vun đắp cho những ước mơ của con cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Hải quân Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

Quang cảnh chương trình “Tết ấm cho em” và Ngày hội “Xuân yêu thương” được tổ chức tại Vùng 3 Hải quân.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi những món quà ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về".

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3; 100 suất quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351; Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao tặng 20 suất học bổng cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, chương trình "Thư viện nâng cánh ước mơ" đã trao tặng 1 thư viện trị giá 30 triệu đồng cho Trung đoàn 351. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi trao tặng miễn phí 80 thư viện trường học và thư viện cộng đồng cho thiếu nhi, học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Hàng trăm suất quà được trao tặng cho các em học sinh.

Sáng 18/1, hoạt động trao quà ý nghĩa này tiếp tục được diễn ra tại trường Tiểu học An Hải, với sự tham dự của 600 học sinh nhà trường, cùng Ban Giám hiệu và học sinh của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Huyện đảo Lý Sơn.

Cũng trong chương trình, 10 suất quà Tết được trao cho con cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đảo Lý Sơn và Đồn biên phòng Huyện Lý Sơn; 113 suất quà Tết cho học sinh 3 trường Tiểu học: An Hải, Số 1 An Vĩnh và Số 2 An Vĩnh; 100 suất quà Tết cho học sinh 02 trường THCS An Hải và An Vĩnh.

Ngay sau đó, các hoạt động vui chơi dành cho học sinh huyện đảo Lý Sơn như: Đố Rap, hát quanh ghế, chuyền chun, thi vẽ tranh có chủ đề về biển đảo quê hươn đều được các em tích cực tham gia.