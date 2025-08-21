Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Ninh Bình, vụ mùa 2025 toàn tỉnh gieo cấy trên 127.300 ha lúa thì có tới gần 108.200 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ. Đáng báo động, diện tích cần phun trừ sâu lên đến hơn 90.100 ha, cao gấp nhiều lần so với năm 2024 và trung bình các năm. Đặc biệt, có trên 52.800 ha bị nhiễm nặng, tập trung tại các xã như: Yên Từ, Quang Thiện, Giao Thủy...

Sâu cuốn lá bùng phát "chưa từng có" ở Ninh Bình

Tại xã Yên Từ (tỉnh Ninh Bình), tình trạng sâu cuốn lá nhỏ hoành hành dữ dội đến mức "chưa từng có" trong nhiều năm trở lại đây. Sâu gây hại trên 100% diện tích lúa với mật độ cao gấp hàng chục lần so với trung bình mọi năm.

Qua kiểm tra trực tiếp trên đồng ruộng Ninh Bình, mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao chưa từng có. Ảnh: N L

Ông Trần Ngọc Tú - Giám đốc Hợp tác xã Liên Phương (xã Yên Từ) cho biết, toàn bộ 232 ha lúa của HTX đều bị sâu tấn công, với mật độ phổ biến 500-700 con/m2, thậm chí có nơi lên tới 1.500-1.800 con/m2. Tình trạng mưa liên tục càng khiến sâu lây lan mạnh, gây khó khăn cho việc phòng trừ.

Kỹ sư Đinh Thu Hương-Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cảnh báo: Sâu cuốn lá nhỏ là loài gây hại nghiêm trọng nhất cho cây lúa, đặc biệt ở giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng. Với vòng đời ngắn (30-35 ngày) và khả năng sinh sản khủng khiếp (một con bướm cái có thể đẻ tới 100 trứng), tốc độ lây lan của chúng là rất nhanh.

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nghiêm trọng cho cây lúa. Ảnh: N L

Con sâu non độ tuổi 2, tuổi 3 đã bắt đầu nhả tơ cuốn lá lại thành bao để sống, nên việc phun thuốc rất khó khăn nếu không đúng thời điểm. Chúng ăn mô lá, làm giảm khả năng quang hợp, khiến cây lúa sinh trưởng kém, ruộng lúa bạc trắng, xơ xác. Nếu sâu tấn công vào lá đòng, năng suất lúa sẽ giảm rõ rệt.

Ninh Bình cấp bách vào cuộc, nông dân đồng lòng cứu lúa

Trước tình hình nguy cấp, ngày 17/8/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ. Công điện nhấn mạnh, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan do chủ quan, thiếu chỉ đạo.

Nhận thấy trời quang mây, không có mưa nông dân Ninh Bình ra đồng phun thuốc sâu cứu lúa. Ảnh: N L

Ông Nguyễn Ngọc Hải-Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Từ, cho biết: "Ngay khi có chỉ đạo từ tỉnh, xã đã họp triển khai chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ. Cán bộ chuyên môn, các HTX và ban ngành, đoàn thể trực tiếp xuống đồng để nắm bắt tình hình và chỉ đạo phun trừ. Chúng tôi đã tuyên truyền các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách".

Các đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình cũng được thành lập để kiểm tra, đôn đốc, và hướng dẫn các địa phương. Cán bộ chuyên môn “căng” hết sức mình để theo dõi, xác định chính xác mật độ và tuổi con sâu để đưa ra khuyến cáo kịp thời.

Thời gian phun thuốc trừ sâu hiệu quả tập trung từ ngày 18 - 23/8. Ảnh: N L

Bà Lê Thị Linh, một nông dân ở xã Yên Từ chia sẻ: "Lúa đang ở giai đoạn quan trọng, nếu bị sâu cắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Những ngày qua trời mưa nên chưa phun thuốc sâu được, đợi tạnh là bà con chúng tôi ra đồng phun thuốc ngay. Phải diệt tận gốc mới yên tâm được”.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Ninh Bình khuyến cáo: Thời gian phun thuốc trừ sâu tập trung từ ngày 18 - 23/8. Sử dụng thuốc đặc hiệu như Incipio® 200SC, Clever 150SC, 300 WG, Ammate®150EC, Obaone 95 WG, Divine 180SC... theo đúng liều lượng của nhà sản xuất. Kiểm tra sau phun thuốc 3-5 ngày, nếu mật độ con sâu sống còn ≥ 50 con/m2, cần phải phun lại ngay.

