Miss Universe Vietnam đầu tiên và cuộc sống kín tiếng bên chồng là Tiến sĩ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ dài 7 năm

Năm 2008, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đêm chung kết, Nguyễn Thùy Lâm là người đẹp giành ngôi vị cao nhất. Tại thời điểm đăng quang, cô sở hữu chiều cao 1,70m, số đo 88-60-90, gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh tú và phong thái tự tin.

Hoa hậu Thùy Lâm thời điểm đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. (Ảnh: TLP)

Tháng 7/2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2008 và lọt vào Top 15. Trước đêm chung kết, cô từng chia sẻ mình gặp áp lực do những đồn đoán về sự ưu ái dành cho thí sinh nước chủ nhà, tuy vậy cô luôn nỗ lực chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Người đẹp rạng rỡ, tự tin tại cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn Vũ 2008. (Ảnh: TLP)

Nguyễn Thùy Lâm, tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1987 tại Thái Bình. Từ khi còn học lớp 8, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, cùng Nguyệt Anh và Thùy My thành lập nhóm nhạc TyMyTy, biểu diễn tại nhiều sân khấu và trường học ở TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật bài bản. Năm 2004, Thùy Lâm giành giải Tư Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Thùy Lâm từng tham gia các phim truyền hình Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia (bộ phim ăn khách có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ và Ngọc Lan).

Năm 2010, Thùy Lâm gây chú ý khi vào vai công chúa Ngọc Hân trong bộ phim điện ảnh Tây Sơn hào kiệt của đạo diễn Lý Huỳnh. Tuy nhiên, cũng trong năm này, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ thông báo kết hôn với Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Anh tốt nghiệp học vị Tiến sĩ tại Mỹ và trở về Việt Nam làm việc. Quyết định lui về hậu trường của Thùy Lâm khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau hôn lễ, cô hoàn toàn kín tiếng, rút lui khỏi showbiz, tập trung chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh.

Ở tuổi U40, Thùy Lâm vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh tú, quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Trong nhiều năm, Thùy Lâm gần như vắng bóng trên truyền thông, trở thành một trong những nàng hậu kín tiếng nhất của làng giải trí Việt. Chỉ khi các con khôn lớn, cô mới thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để ủng hộ đàn em và chương trình.

Hiện tại, Thùy Lâm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc ba con. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, ấm áp bên gia đình. Với người đẹp, khoảnh khắc quây quần, sum vầy chính là giá trị quý giá nhất mà cô muốn lưu giữ.

Cho tới nay, Thùy Lâm là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ dài nhất – kéo dài tới 7 năm, cho đến năm 2015 mới có người kế nhiệm là Hoa hậu Phạm Hương.