Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Video: Cận cảnh xe tải, máy xúc "dàn trận" ngay mép sông Hồng, tiềm ẩn sụt lún nguy hiểm đến người và phương tiện

Xe tải cỡ lớn trọng tải từ 30 đến 40 tấn hoạt động tại mỏ cát của Công ty TNHH Việt Châu. Ảnh: Sỹ Công



Những ngày cuối tháng 10 phóng viên có mặt tại hiện trường để ghi nhận, nhiều xe tải máy xúc "dàn trận" ngay mép sông Hồng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, nguy hiểm đến người và phương tiện.

Các máy xúc và xe tải “dàn trận” sát mép nước, chỉ cách dòng chảy chính vài mét. Nền đất yếu và có dấu hiệu sạt lở. Các vết bánh xe hằn sâu, cùng với rãnh đào lớn tạo thành hàm ếch ngay bờ sông nguy cơ sụt lún, sạt bờ rất cao.

Nếu xe tải trọng lớn tiếp tục ra vào, có thể xảy ra hiện tượng sụp lở đột ngột, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ảnh: Văn Hoàng

2 máy xúc hoạt động hết công suất múc cát lên xe. Ảnh: Văn Hoàng

Theo thông tin Dân Việt có được, Công ty TNHH Việt Châu được cấp phép khai thác lộ thiên, với phương tiện được phép hoạt động gồm 1 máy xúc và 2 xe tải trọng tải tối đa 10 tấn.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế nhiều ngày cho thấy, số lượng xe hoạt động vượt quy định, thậm chí có dấu hiệu xe quá khổ, quá tải.

Cụ thể, ngày 28/10, tại hiện trường có ít nhất 4 xe tải cùng lúc vào lấy cát, 1 máy xúc hoạt động liên tục và 1 máy khác nằm chờ, các hoạt động khai thác cát đến hết buổi chiều.

Đến chiều 29/10, tại khu vực mỏ cát lộ thiên của Công ty Việt Châu, 2 máy xúc cùng nhau hoạt động, hàng loạt xe tải cỡ lớn xếp hàng nối đuôi nhau vào bãi, lần lượt múc cát đầy thùng rồi rời đi.

Ngày 4/11, 2 máy xúc vẫn hoạt động, 8 xe tải trong đó có nhiều xe trọng tải từ 30 đến 40 tấn đang vào mỏ lấy cát.







Ngày 28/10, chỉ trong 1 khung hình có ít nhất 4 xe trọng tải lớn cùng lúc vào lấy cát. Ảnh: Sỹ Công

Được biết, 15 giờ 30 phút ngày 28/10/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp Công an xã Vạn Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu.

Theo biên bản kiểm tra, tổ công tác xác định tại hiện trường có 2 máy xúc thủy lực và chỉ 1 máy xúc đang hoạt động.

Tổ công tác yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động hoặc khai thác vượt phạm vi cấp phép. Không đưa thêm phương tiện vào mỏ, không khai thác quá số lượng, thời gian cho phép.

Ngày 4/11, chi trong 1 khung hình có đến 8 xe tải, trong đó nhiều xe trọng tải lớn từ 30 đến 40 tấn hoạt động tại mỏ cát Việt Châu. Ảnh: Sỹ Công

Phóng viên Dân Việt cũng đã liên lạc với người được giới thiệu là "pháp chế của công ty Việt Châu" đề nghị cung cấp thông tin. Tuy nhiên sau nhiều ngày vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào.



Phóng viên đã cung cấp thông tin, hình ảnh ghi nhận được tới lãnh đạo Phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ để đơn vị này xác minh thông tin.

Trước đó, Báo Dân Việt phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn vượt biển cấm, đi qua cầu yếu Tự Cường trên tuyến ĐT315 thuộc xã Vạn Xuân (Phú Thọ). Dù cầu đã hơn 40 năm tuổi, có biển hạn chế tải trọng dưới 13 tấn, song hàng loạt xe chở cát từ mỏ cát của Công ty TNHH Việt Châu ven sông Hồng, ước tính nặng tới hàng chục tấn, vẫn ngày đêm cày nát mặt cầu, gây bụi bẩn, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi báo phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 – Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có xe 19E-002.69 và 19H-012.33, đồng thời yêu cầu các chủ xe cam kết không tái phạm và tăng cường kiểm soát tải trọng trên tuyến.

Hiện khu vực cầu Tự Cường đã không xuất hiện tình trạng tải trọng lớn vượt biển cấm.



