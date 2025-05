Môi trường kinh doanh TP.HCM vẫn chưa thoát cảnh eo sèo?

Nội dung về môi trường kinh doanh là một phần trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.HCM trong tháng 4 và qua 4 tháng đầu năm của Chi cục Thống kê thành phố.

Theo báo cáo, từ ngày 1/1 đến ngày 20/4/2025, thành phố cấp phép 10.375 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 61.484 tỷ đồng, giảm 34,6% về giấy phép và giảm 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Số liệu cho thấy môi trường kinh doanh TP.HCM chưa được cải thiện nhiều.

Số liệu về cấp phép thành lập doanh nghiệp ở TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2025. Nguồn: Chi cục Thống kê TP.HCM

Phân theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh, có 91,2% đăng ký thành lập mới là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH); công ty cổ phần chiếm 8,2%; doanh nghiệp tư nhân chiếm 0,6%.

Trong đó, nhóm công ty TNHH có 9.466 đơn vị với vốn đăng ký đạt 44.914 tỷ đồng; giảm 34,8% về cấp phép và giảm 56,6% về vốn so với cùng kỳ.

Nhóm công ty cổ phần có 853 đơn vị với vốn đăng ký đạt 16.516 tỷ đồng, giảm 30,6% về cấp phép và giảm 34,6% về vốn

Nhóm doanh nghiệp tư nhân có 56 đơn vị với vốn đăng ký đạt 54 tỷ đồng, giảm 55,2% về cấp phép và vốn giảm 43,4% về vốn.

Nếu phân theo khu vực kinh tế, có đến 82,4% doanh nghiệp thành lập mới hoạt động ngành thương mại - dịch vụ, 17,3% doanh nghiệp ngành công nghiệp – xây dựng và 0,3% ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Mặt bằng kinh doanh để trống vì chưa được thuê vẫn còn hiện diện trên đường phố ở TP.HCM. Ảnh: T. Thụy

Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua có sự kiện trọng đại tại TP.HCM: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Chuỗi các sự kiện trong đại lễ này đã làm doanh thu bán lẻ, du lịch, lưu trú, ăn uống ở TP.HCM tăng mạnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM trong tháng 4 ước đạt 128.886 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú lần lượt tăng trên 86% và gần 97% so với cùng kỳ. Nhiều khách sạn tại trung tâm TP.HCM kín phòng cho thuê trong tuần cao điểm dịp lễ 30/4. Dịch vụ lữ hành nhờ đó thu về hơn 7.000 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và 10 lần so với tháng 4 của các năm 2021, 2022 và 2023, theo Chi cục Thống kê TP.HCM.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP.HCM là 444.885 tỷ đồng, tăng 20%. Riêng lưu trú và ăn uống ước đạt 58.077 tỷ đồng, tăng 42,2%; du lịch lữ hành ước đạt 15.770 tỷ đồng, tăng 38,2%.

Doanh thu vận tải hành khách 4 tháng đầu năm ước đạt 9.511 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ chiếm tới gần 86%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chi cục Thống kê TP.HCM cho biết PCI tháng 4 có mức tăng nhẹ so với tháng 3. Trong đó, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê, điện sinh hoạt tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 4,32% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng đầu năm 2025, CPI tại thành phố tăng 4,21%.

Chỉ số giá vàng tháng 4 năm 2025 tăng 11,31% so với tháng 3, tăng 27,24% so với cùng kỳ năm ngoái, và bình quân 4 tháng đầu năm 2025 tăng 18,06% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá USD tháng 4 năm 2025 tăng 0,90% so với tháng 3, tăng 3,31% so với cùng kỳ năm ngoái, và bình quân 4 tháng đầu năm 2025 tăng 3,60% so với cùng kỳ.