Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung “đòi” quà từ bạn gái

Trong clip, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung - con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương - cho biết, sắp tròn 65 tuổi vào ngày 8/11 tới. Nam nghệ sĩ vừa “đòi” quà sinh nhật và thử thách bạn gái Ý Lan đoán món quà anh mong muốn.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Ý Lan lần lượt đưa ra nhiều gợi ý: từ “một đĩa thịt quay”, “gói trẻ hóa da”, “iPhone đời mới” cho tới “một chuyến đi chơi”. Tuy nhiên, tất cả đều bị Chí Trung khéo léo từ chối. Anh dí dỏm cho biết mình “không muốn là nạn nhân của quả táo cắn dở”, không chạy theo xu hướng mà vẫn trung thành với chiếc điện thoại cũ. Gói làm đẹp thì anh vẫn duy trì đều đặn mỗi năm hai lần, còn những chuyến đi chơi cùng bạn gái vốn đã là thói quen của cả hai.

Khi Ý Lan chịu thua, NSƯT Chí Trung mới tiết lộ món quà đặc biệt anh mong nhận: đó là nụ cười ấm áp của bạn gái và sự bình yên bên nhau, cho đến khi anh không còn đủ sức để đón thêm một lời chúc sinh nhật nào nữa.

Sau ly hôn với vợ cũ là Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái Ý Lan. Cả hai công khai chuyện tình cảm từ đầu năm 2020.

Kể từ sau khi công khai, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm hay thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội. Ở tuổi 63, NSƯT Chí Trung sống tích cực, suy nghĩ đơn giản, tập trung vào việc chăm sóc bản thân và đi trải nghiệm nhiều vùng đất mới cùng "nửa kia".

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi gắn bó với nhau đã lâu. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1961, trải qua nhiều năm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, hiện tại NSƯT Chí Trung đã về hưu. Bạn gái của nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Trong 365 ngày, gần như ngày nào tôi cũng nhận được hoa từ anh Trung". Gần đây, chị cũng thường xuyên tham gia cùng NSƯT Chí Trung khi anh quay video về cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ và bạn gái không kết hôn. Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Chí Trung nói: "Nói chung là "tự do muôn năm". Không kết hôn, không lấy nhau, hai chúng tôi đều thống nhất như vậy".

NSƯT Chí Trung cũng xác định rõ sau này sẽ vào viện dưỡng lão sinh sống. "Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng".

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi không kết hôn. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về tình hình sức khỏe vào thời điểm năm 2024, nam nghệ sĩ nói với PV Dân Việt: "Sức khỏe hiện giờ tôi thấy tốt hơn khi chưa về hưu. Vì khi đó tôi lo nghĩ nhiều, ăn ngủ không điều độ. Áp lực vì phải lo công việc kiếm hợp đồng cho Nhà hát, anh em nên tôi không có thời gian tập thể thao. Còn bây giờ tôi tập thể thao đều, ăn uống điều độ nên không có bệnh gì, các vấn đề như tiểu đường, tim mạch, huyết áp đều kiểm soát được”.

Hồi tháng 4, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung bất ngờ cho biết, anh nhập viện để phẫu thuật u. Anh tiết lộ mình có vài cái u mỡ, dù chỉ là u lành nhưng vẫn đi mổ cho “đẹp” tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.