Một con cá sấu bò vào nhà dân ở TPHCM, người đàn ông bắt trói lại đem giao nộp ngành chức năng

Thông tin từ Công an phường Bình Tiên cho biết, trước đó, vào ngày 14/10, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ tại phường Bình Tiên) phát hiện một con cá sấu xuất hiện trong khuôn viên nhà mình.

Cá sấu con nặng gần 2kg bò vào nhà dân ở phường Bình Tiên, TPHCM, công an tiếp nhận. Ảnh: MV

Thấy đây là động vật hoang dã nguy hiểm, ông Thiệu đã tiến hành bắt giữ con cá sấu nặng khoảng 1,8kg này và giao nộp ngay cho Công an phường Bình Tiên.

Sau khi tiếp nhận, Công an địa phương đã bàn giao cá thể cá sấu cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để xử lý theo quy định về động vật hoang dã.

Cũng theo Công an phường Bình Tiên, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, tuyệt đối không được nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài vật này.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, một con cá sấu khác nặng 2kg cũng được người dân phát hiện dưới kênh Nước Đen, thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa.