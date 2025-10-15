Một con cá sấu bò vào nhà dân ở TPHCM, người đàn ông bắt trói lại đem giao nộp ngành chức năng

Vincom Retail - Biểu tượng bất động sản bán lẻ Việt chinh phục giải thưởng “Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á 2025”
Sau 3 vòng đánh giá và bầu chọn khắt khe của hội đồng thẩm định, Vincom Retail đã trở thành nhà phát triển bất động sản bán lẻ duy nhất tại Việt Nam chiến thắng ở hạng mục “Inspirational Brand - Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á” trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) năm 2025. Đây là lần thứ hai Vincom Retail được vinh danh ở hạng mục này, khẳng định vị thế dẫn dắt của biểu tượng bán lẻ Việt trên bản đồ quốc tế.