Cụ thể, theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo, một điều kỳ diệu nữa vừa xảy ra tại Six Senses Côn Đảo, đó là cá thể rùa biển bạch tạng thứ hai đã chính thức chào đời tại trung tâm ấp trứng Let’s Get Cracking.

Với xác suất tự nhiên chỉ khoảng 1 trên 100.000 đến 150.000, đây là một trong những hiện tượng di truyền hiếm gặp nhất của thiên nhiên.

Con rùa bạch tạng thứ hai chào đời tại Côn Đảo. Ảnh: Six Senses Côn Đảo

Theo Six Senses Côn Đảo, chỉ trong chưa đầy hai năm, phép màu ấy đã xuất hiện hai lần tại nơi này.

Được biết, những ngày qua, đã có 431 chú rùa con vươn mình ra biển lớn.

Năm 2023, khu nghĩ dưỡng Six Senses Côn Đảo cũng đã chứng kiến sự ra đời của một chú rùa bạch tạng. Blanche là một chú rùa Chelonia Mydas hay được biết đến là rùa biển xanh, được sinh ra với hội chứng suy giảm sắc tố, một tình trạng đột biến gen hiếm khiến hắc tố ở da và vỏ của Blanche bị suy giảm (sắc tố quyết định màu da, tóc và mắt ở người và động vật).

Được biết, những ngày qua, Six Senses Côn Đảo đã đưa 431 chú rùa con ra biển lớn. Ảnh: Six Senses Côn Đảo.

Từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, những bãi cát trắng của Côn Đảo lại trở thành nơi chứng kiến hành trình sinh tồn đầy kỳ diệu của loài rùa biển.

Với 18 bãi được ghi nhận là nơi rùa đẻ trứng, trong đó nổi bật là Bãi Cát Lớn, Bãi Dương (Hòn Bảy Cạnh), Hòn Cau, Hòn Tài..., Côn Đảo được xem là “ngôi nhà lớn” của rùa xanh (còn gọi là vích) khi là nơi có tới 90% lượng các cá thể này về đẻ trứng tại Việt Nam.

Mỗi khi phát hiện tổ trứng, các tình nguyện viên sẽ khẩn trương khoanh vùng, bảo vệ và di dời về khu vực ấp nhân tạo trong vòng 6 giờ. Rùa con sau khi nở sẽ không cần ăn trong 7-10 ngày bởi có nõn chứa dinh dưỡng ở dưới bụng, chúng cần bơi ra xa khỏi bờ biển để tăng tỷ lệ sống. Tỷ lệ sống của rùa con rất thấp, chỉ khoảng 1/1.000 đến 1/10.000 rùa con sống đến tuổi trưởng thành.