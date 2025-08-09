Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 12:27 GMT+7

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

+ aA -
Công Xuân Thứ bảy, ngày 09/08/2025 12:27 GMT+7
Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày, khi một số công nhân đang thi công tường chắn chống sạt lở ở gần trụ sở UBND xã Bình Hải cũ (nay là xã Vạn Tường), bất ngờ tường đất cao khoảng 3 mét nằm ngay bên cạnh đổ sụp, vùi lấp ông N.V.Q (sinh 1968).

Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh nguồn trang tin Chuyện ở Quảng Ngãi.

Mặc dù hàng chục người đang có mặt cùng phương tiện đã nỗ lực đào bới và đưa đi cấp cứu, nhưng ông N.V.Q đã tử vong

Đại diện lãnh đạo xã Vạn Tường cho biết, đơn vị đang thi công công trình tại vị trí trên là Nhà thầu DOTHICO; chủ đầu tư công trình là BQL các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện công an Vạn Tường và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, để làm rõ vụ việc.

Tham khảo thêm

Sạt lở đất vùi lấp 2 căn nhà, hai mẹ con trong gia đình tử vong

Sạt lở đất vùi lấp 2 căn nhà, hai mẹ con trong gia đình tử vong

Sạt lở kinh hoàng trong đêm ở Lào Cai vùi lấp 2 căn nhà, 5 người thương vong

Sạt lở kinh hoàng trong đêm ở Lào Cai vùi lấp 2 căn nhà, 5 người thương vong
14

Sạt lở đất vùi lấp người đàn ông đang điều khiển xe máy tử vong thương tâm, người vợ may mắn thoát nạn

Sạt lở đất vùi lấp người đàn ông đang điều khiển xe máy tử vong thương tâm, người vợ may mắn thoát nạn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút, một chiếc ô tô đã bị gốc cây ngã đổ đè bẹp, bên cạnh đó gây nhiều thiệt hại cho người dân tại phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng).

Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ

Tin tức
Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ

Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Tin tức
Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Tin tức
Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Đọc thêm

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động
Văn hóa - Giải trí

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đăng clip hình ảnh anh đang đi bộ khiến khán giả xúc động trước tình trạng sức khỏe của anh sau đột quỵ.

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê
Xã hội

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê

Xã hội

Bị vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay, bệnh nhân chủ quan tưởng không ảnh hưởng gì, nào ngờ vết thương sưng tấy, phồng rộp.

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết
Bạn đọc

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết

Bạn đọc

Theo đó, Điều 38 và Điều 39 Luật Việc làm năm 2025 nêu rõ điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Thôn Tân Nhiên xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn có những vườn cây ăn quả xum xuê, trĩu quả báo hiệu một mùa trái cây bội thu.

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia
Thể thao

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia

Thể thao

Brandon Ly, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 cao 1m72, gây chú ý khi xuất hiện cùng gia đình trên sân Thiên Trường. Anh cùng gia đình ăn mừng cúp vô địch cùng CLB CAHN.

'Thủ phủ công nghiệp' phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2
Nhà đất

"Thủ phủ công nghiệp" phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2

Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2, bổ sung nguồn cung lớn cho người dân, cùng loạt dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang đồng loạt triển khai.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
5

Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng; nhóm người ẩu đả gây náo loạn đường phố... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc

Văn hóa - Giải trí

Yêu văn hoá là cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người. Bởi văn hoá là cội nguồn, là mạch sống bền bỉ chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?
Xã hội

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Cường – Tổng Giám đốc Trang An Travel khẳng định Nghị định số 221 sẽ là cơ hội để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và cạnh tranh với Thái Lan, Singapore.

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên
Nhà nông

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Nhà nông

Với quyết tâm lập nghiệp ngay trên quê hương, anh Nguyễn Sỹ Quảng sinh năm 1995, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi lươn khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao và trở thành tấm gương sáng cho nhiều thanh niên nông thôn.

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”
Ảnh

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”

Ảnh

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim
Ảnh

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim

Ảnh

Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước
Gia đình

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước

Gia đình

Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận Âm lịch, nên tháng 7 Âm lịch năm 2025 âm thịnh dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng.

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Gia đình

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Gia đình

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ quan sát.

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp
Thế giới

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp

Thế giới

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 08/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng hai công dân này đã tử vong.

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành
Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?
Thể thao

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?

Thể thao

SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago? Mbappe sánh ngang kỷ lục của Ronaldo và Messi; Sesko chính thức gia nhập M.U; Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho; Ashley Young tham gia vào cuộc ẩu đả.

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?
Thể thao

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đã thất bại 2-3 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 và người hâm mộ của đội bóng này tỏ ra e ngại về năng lực chuyên môn mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện.

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine
Thế giới

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine

Thế giới

Nga cho rằng một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi truyền thông Ukraine cũng cho rằng chiến dịch phản đối thỏa thuận Nga - Mỹ về Ukraine đã bắt đầu.

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia
Thể thao

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Thể thao

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, Alan Grafite, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện
Xã hội

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội

Cháu M., 10 tuổi, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã được xuất viện sau gần 1 tuần chăm sóc, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ
Radio Nông dân

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ

Radio Nông dân

Khu vườn nhỏ sau nhà, qua đôi tay tảo tần mẹ chăm sóc, bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tôi yêu khung cảnh yên bình ấy, yêu cả mảnh vườn có giàn hoa giấy rực rỡ, lộc vừng rủ lơi, xương rồng gai góc, và đặc biệt là cây nguyệt quế xanh um trồng sát lối đi…

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa
Xã hội

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa

Xã hội

Chính phủ Mexico lên án Adidas sao chép thiết kế dép truyền thống của cộng đồng bản địa ở bang Oaxaca và yêu cầu công ty bồi thường cho các nghệ nhân.

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ
Thế giới

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ

Thế giới

Giới chức Kiev thừa nhận các căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã trở thành trung tâm huấn luyện cho tội phạm đến từ nhiều băng đảng ma túy ở Mexico, Colombia... bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Câu hỏi đặt ra là Washington sẽ phản ứng thế nào.

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải
Video

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải

Video

Tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định