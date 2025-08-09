Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động
Tối 9/8, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đăng clip hình ảnh anh đang đi bộ khiến khán giả xúc động trước tình trạng sức khỏe của anh sau đột quỵ.
Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày, khi một số công nhân đang thi công tường chắn chống sạt lở ở gần trụ sở UBND xã Bình Hải cũ (nay là xã Vạn Tường), bất ngờ tường đất cao khoảng 3 mét nằm ngay bên cạnh đổ sụp, vùi lấp ông N.V.Q (sinh 1968).
Mặc dù hàng chục người đang có mặt cùng phương tiện đã nỗ lực đào bới và đưa đi cấp cứu, nhưng ông N.V.Q đã tử vong
Đại diện lãnh đạo xã Vạn Tường cho biết, đơn vị đang thi công công trình tại vị trí trên là Nhà thầu DOTHICO; chủ đầu tư công trình là BQL các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện công an Vạn Tường và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, để làm rõ vụ việc.
Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút, một chiếc ô tô đã bị gốc cây ngã đổ đè bẹp, bên cạnh đó gây nhiều thiệt hại cho người dân tại phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng).