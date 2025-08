“Một đội ngũ – Một mục tiêu”: Sức mạnh đoàn kết trong lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Petrovietnam

Quyết tâm này không chỉ thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức, mà còn là yếu tố cốt lõi để Đảng bộ Petrovietnam lãnh đạo trên các mặt công tác cả về công tác chính trị, tư tưởng lẫn nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Đảng bộ luôn kiên định bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong suốt 50 năm qua cùng với quyết tâm chính trị “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, toàn thể Petrovietnam đã đoàn kết, chung lòng thực hiện hiệu quả quản trị biến động công cuộc tái tạo kép. Ảnh: PV

Kết nối sức mạnh toàn hệ thống

Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Petrovietnam đã xây dựng nên ngành Công nghiệp – Năng lượng lớn mạnh, hạt nhân là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam hoàn chỉnh, đồng bộ; là một trong các tập đoàn kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trên biển.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030: Khát vọng vươn mình trong nhiệm kỳ mới

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Petrovietnam phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhất trong lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Tập đoàn. Đó là đại dịch Covid-19 bùng phát, gây ra những gián đoạn chưa từng có trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, biến động địa chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tạo thêm áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Những khó khăn này đòi hỏi Petrovietnam phải nhanh chóng thích nghi và đưa ra các giải pháp sáng tạo để tồn tại và phát triển.

Trong khó khăn đó, với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của các thế hệ người lao động Petrovietnam được xây dựng, rèn giũa suốt 50 năm qua cùng với quyết tâm chính trị “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, toàn thể Petrovietnam đã đoàn kết, chung lòng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp, đặc biệt là kiên trì quản trị biến động và công cuộc tái tạo kép: tái tạo văn hóa đi trước tạo đà tái tạo kinh doanh, để phát triển ổn định, bền vững. Từ đó, vượt qua khủng hoảng kép là giá dầu suy giảm và đại dịch Covid-19, đạt được những kết quả ấn tượng.

Petrovietnam đã chủ động đổi mới công tác quản trị, đặc biệt là quản trị biến động, nâng cao hiệu quả hoạt động và dịch chuyển mô hình kinh doanh. Tính đến hết tháng 6/2025, toàn Đảng bộ Tập đoàn có 943 tổ chức đảng với 13.862 đảng viên. Đảng bộ Petrovietnam là một trong những Đảng bộ cấp trên cơ sở có quy mô lớn trong khối doanh nghiệp nhà nước. Để bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống, công tác chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng hàng đầu. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trước đây và nay là Đảng ủy Chính phủ được Đảng ủy Tập đoàn triển khai bài bản, đồng bộ, kịp thời tới từng tổ chức đảng cơ sở.

Tổ chức Đảng tại Petroivetnam luôn là lực lượng đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, dẫn dắt hành động, tạo đồng thuận trong toàn hệ thống. Ảnh: PV

Cùng với đó, Đảng bộ Petrovietnam đã tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục trong học tập chủ nghĩa Mac-Lenin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên giáo luôn được gắn kết chặt chẽ với truyền thông, phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng cổ vũ, đi sau tổng kết” trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Một điểm nổi bật trong thời gian qua là việc Đảng bộ Petrovietnam triển khai sâu rộng các chương trình học tập, quán triệt nghị quyết và cập nhật kiến thức mới gắn với đặc thù hoạt động của ngành. Việc “học” đi đôi với “hành”, lý luận gắn liền với thực tiễn đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hình thành tư duy đổi mới, hành động thống nhất, chủ động vượt qua thách thức.

Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam được triển khai sâu rộng đã định hình hệ giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi. Sau hơn 5 năm thực hiện, văn hóa Petrovietnam không còn là khẩu hiệu cổ vũ mà thực sự đã thấm sâu vào từng công tác quản trị, điều hành, đóng vai trò như một động lực sản xuất đặc biệt để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Tập đoàn.

Điểm nhấn trong công cuộc này chính là chỉ thị “Nâng cao văn hoá phối hợp trong thực thi nhiệm vụ Tập đoàn”, đề cao vai trò gương mẫu, tuân thủ của người đứng đầu và sự đồng bộ, minh bạch trong quy trình phối hợp công việc, thông qua trách nhiệm cá nhân/tập thể, quy định thời gian giải quyêt công việc và chế tài cụ thể đã tạo nên nền tảng văn hoá tổ chức hiện đại, đoàn kết, minh bạch và chuyên nghiệp.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ lớn như tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả đầu tư, hay mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức Đảng luôn là lực lượng đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, dẫn dắt hành động, tạo đồng thuận trong toàn hệ thống. Đặc biệt, tinh thần “một đội ngũ” thể hiện rõ nét ở sự phối hợp chặt chẽ, tất cả đề cao sự thống nhất về mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, các cán bộ đảng viên giữ vai trò chủ chốt trong hệ thống điều hành doanh nghiệp cũng không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Mỗi nghị quyết Đảng bộ ban hành đều gắn với kế hoạch hành động cụ thể, được triển khai đồng bộ từ khối cơ quan Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

“Một đội ngũ – Một mục tiêu” không dừng lại ở cấp Tập đoàn mà còn lan tỏa đến từng đơn vị, từng công trình, tới từng cán bộ, kỹ sư, người lao động trên các công trình dầu khí, năng lượng khắp cả nước. Trong chuỗi giá trị liên kết từ thăm dò, khai thác, chế biến đến phân phối sản phẩm dầu khí, Đảng bộ Petrovietnam luôn khơi dậy tinh thần gắn bó, hợp lực giữa các đơn vị thành viên.

Với phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, người lao động Petrovietnam quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV

Đoàn kết: sức mạnh mang lại thành công

Những kết quả sản xuất – kinh doanh vượt kế hoạch trong các năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu nhiều biến động và yêu cầu tiết giảm chi phí, đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Petrovietnam. Tính đến hết năm 2024, tài sản hợp nhất của Petrovietnam đạt 1,066 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 545 nghìn tỷ đồng, 3 năm liên tục phá kỷ lục tổng doanh thu toàn Tập đoàn, riêng năm 2024 vượt 1 triệu tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với 2023 và tăng 36% so với 2019. Những kết quả này đã giúp Petrovietnam đảm bảo thực hiện “5 chữ An” là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo an ninh kinh tế; đảm bảo an ninh lương thực; tham gia góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều chỉ tiêu như khai thác dầu khí, doanh thu hợp nhất, nộp ngân sách Nhà nước… đều đạt và vượt tiến độ đề ra, đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không chỉ vững vàng về chuyên môn, công tác xây dựng Đảng tại Petrovietnam cũng được các Đảng ủy cấp trên đánh giá cao về tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Tập đoàn đã cụ thể việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận thông qua các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và NLĐ như: “Tự soi, tự sửa”, “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, “Một đội ngũ, một mục tiêu”; qua đó góp phần tích cực thống nhất tư tưởng, đoàn kết người lao động trong toàn Tập đoàn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc triển khai các đợt sinh hoạt chính trị được các chi/đảng bộ trong Tập đoàn tổ chức đều khắp, bài bản, thực chất, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến đảm bảo các nội dung và tiến độ đề ra.

Đảng bộ Petrovietnam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới. Ảnh: PV

Kiên định phương châm, hướng đến tương lai

Trên nền tảng phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, Đảng bộ Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới. Việc tái cấu trúc Tập đoàn, chuyển đổi mô hình hoạt động, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và phát triển xanh, chuyển đổi số được đặt trong tầm nhìn phát triển lâu dài, với văn hóa Đảng đề ra làm điểm tựa tư tưởng và hành động.

Cùng với đó, Petrovietnam luôn chú trọng xây dựng văn hóa trở thành động lực và chuẩn mực trong lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng, của hệ thống quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh. Tập đoàn cũng nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám hành động vì lợi ích chung; loại bỏ các yếu tố tiêu cực, yếu kém, không phù hợp với văn hóa Petrovietnam.

Với khát vọng nuôi dưỡng ý chí, bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ đã lập nên những kỳ tích, sẵn sàng bước vào chương sử mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên tự cường, thịnh vượng và phát triển của dân tộc Việt Nam.