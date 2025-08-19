Một đường rạch nhỏ sau tai đã giải quyết cơn đau đầu suốt 4 năm

Tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công"giải cứu" 1 bệnh nhân khỏi cơn đau đầu "khủng khiếp", kéo dài suốt 4 năm nay.

Bệnh nhân N.H.N (nam, 65 tuổi, Hải Phòng) bị đau vùng tai phải và góc hàm từ năm 2021. Trong suốt 4 năm, bệnh nhân đã thăm khám tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương nhưng không tìm được nguyên nhân chính xác, điều trị bằng thuốc không hiệu quả.

Khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân trong tình trạng đau dữ dội vùng sau tai bên phải và góc hàm, không có biểu hiện đau trong miệng, lưỡi hay họng. Đây là dạng đau không điển hình, khác với các trường hợp đau mặt phổ biến như đau nửa mặt do chèn ép dây thần kinh số 5 hay co giật cơ mặt do tổn thương dây số 7.

PGS.TS Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh I cho biết: “Trường hợp bệnh nhân này có biểu hiện đau đặc trưng tại vùng tai và góc hàm là dấu hiệu nghi ngờ tổn thương dây thần kinh số 9 và 10. Tuy nhiên, trên hình ảnh cộng hưởng từ không phải lúc nào cũng thấy rõ tổn thương. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng”.

PGS.TS Đồng Văn Hệ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị theo hướng dùng thuốc chống động kinh – phác đồ thường áp dụng cho các loại đau dây thần kinh, tuy nhiên suốt 4 năm dùng thuốc không giảm đau, khiến người bệnh mệt mỏi, stress, đau tăng khi ăn, nói chuyện, thậm chí chỉ cần một làn gió thổi qua cũng gây cơn đau nhói.

Hiện nay, bệnh lý này được điều trị phẫu thuật bằng hai phương pháp chính: cắt dây thần kinh 9, 10 chọn lọc hoặc mổ giải ép. Trong trường hợp này, PGS.TS Đồng Văn Hệ trực tiếp phẫu thuật bằng phương pháp nội soi giải ép, ưu điểm bảo tồn tối đa dây thần kinh 9, 10 và không để lại di chứng.

Ca phẫu thuật được thực hiện qua một đường rạch nhỏ phía sau tai. Khi mở màng cứng, các bác sĩ phát hiện động mạch tiểu não sau dưới đang chèn ép từ phía trước, đẩy dây thần kinh số 9 và 10 ra sau. Ekip đã tiến hành tách động mạch này ra, đưa về phía trước và đệm mạch nhân tạo, bảo tồn hoàn toàn các dây thần kinh.

Kết quả sau mổ bệnh nhân gần như hết hoàn toàn cơn đau (giảm trên 90%), chỉ còn nói hơi khàn - biến chứng tạm thời do dây thần kinh số 9 và 10 có liên quan đến chức năng thanh âm.

Vợ bệnh nhân chia sẻ: “Từ năm 2021, bác cứ đau giật từng cơn, đi khám khắp nơi, soi họng, tai, cằm, đều không phát hiện bất thường. Bác sĩ bảo không có khối u. Chúng tôi cũng từng nghĩ là bệnh dây thần kinh nhưng ở bệnh viện tư không phát hiện được gì, uống thuốc mãi không đỡ. Đến khi về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới biết là do mạch máu chèn vào dây thần kinh”.

PGS.TS Đồng Văn Hệ khuyến cáo: Với những cơn đau khu trú vùng tai, góc hàm, lưỡi… không rõ nguyên nhân cần được khám bởi bác sĩ chuyên ngành ngoại hoặc nội thần kinh, tránh nhầm lẫn với các bệnh lý răng hàm mặt hoặc tai mũi họng thông thường, từ đó có hướng điều trị đúng và kịp thời.