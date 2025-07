Cán bộ hưu trí hiến kế giải pháp chống ngập cho TP Cần Thơ

Theo ông P., từ nhiều năm qua, quận Ninh Kiều (cũ) cứ mỗi khi có những trận mưa lớn hoặc những đợt triều cường dâng cao vào những ngày rằm và 30 âm lịch, một số tuyến đường sẽ bị ngập sâu đến hơn nửa bánh xe trong vài giờ.

Tài liệu kèm theo sáng kiến chống ngập mà ông N.V.P - một cán bộ hưu trí đang sống ở phường Tân An gửi đến lãnh đạo UBND TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Sự việc trên làm cho xe bị chết máy, gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Ma Thiên Lãnh-Hồ Núi Đá ở tỉnh Tây Ninh, cách TPHCM 100km, nghe sợ sợ, sao lại ví như Đà Lạt thu nhỏ?

Mặc dù lãnh đạo TP Cần Thơ (cũ) đã cho đầu tư nhiều công trình chống ngập đến hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được như mong muốn. Mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường là ngập.

Bức xúc trước tình trạng trên, trước lời kêu gọi người dân đóng góp sáng kiến chống ngập của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (mới), là một cán bộ hưu trí đã từng công tác trong ngành giao thông vận tải và gia đình đang sống ở phường Tân An cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập nước, ông P. muốn đóng góp giải pháp chống ngập.

Để chống ngập cho Cần Thơ hiệu quả lâu dài, theo giải pháp của ông P. là cần học hỏi kinh nghiệm, áp dụng cách làm từ Hà Lan - nơi có một phần ba diện tích thấp hơn mực nước biển từ 1 tới 5 m.

Hà Lan đã xây những con đê bao vững chắc, những cống đập ngăn nước biển không cho tràn vào. Đồng thời, lắp đặt trạm bơm để bơm nước mưa dư thừa ra ngoài biển.

Ông P. cho hay, các tuyến đường và khu vực thường xuyên bị ngập nước do mưa lớn kéo dài hoặc triều cường dâng cao là các đường Hòa Bình, Ngô Quyền, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng; điểm giao giữa đường 30/4 với đường Trần Văn Hoài, Trần Ngọc Quế, Nguyễn Văn Linh, Trần Hoàng Na.

Trồng rau ngò gai, trồng sen lấy củ đang, dân phường Sóc Trăng ở Cần Thơ có tiền nhiều hơn

Các tuyến đường khác cũng thường bị ngập là: Đường 30/4 (đoạn bệnh viện Y học cổ truyền); đường Trần Hưng Đạo vào ngã ba Lý Tự Trọng; đường 3/2 giao với đường Trần Văn Hoài, đường đường Nguyễn Văn Linh; đường Cách Mạng Tháng 8 (nhiều đoạn).

Chỉ cần 37 tỷ đồng để triển khai 4 giải pháp chống ngập ở Cần Thơ

Để chống ngập cho các tuyến đường và khu vực nói trên, theo ông P. cần thực hiện các công việc sau:

Tổng chi phí thực hiện các giải pháp chống ngập Cần Thơ của ông P. là khoảng 37 tỷ đồng. Trong ảnh, một khu vực của trung tâm TP.Cần Thơ. Ảnh: H.X

Ma Thiên Lãnh-Hồ Núi Đá ở tỉnh Tây Ninh, cách TPHCM 100km, nghe sợ sợ, sao lại ví như Đà Lạt thu nhỏ?

Thứ nhất là xây nâng cao các điểm bị nước triều cường tràn qua đoạn dọc bờ kè sông Cần Thơ. Đồng thời, đắp 3 đập đầu nguồn rạch Ngỗng, Hàng Bàng và rạch Bà Tư.

Thứ hai là nạo vét thông thoát cống từ đường 3 tháng 2 ra hồ Búng Xáng, rạch Tham Tướng, cầu Hưng Lợi, cầu Trần Hoàng Na, hướng đường 30 tháng 4 ra rạch Đầu Sấu; nạo vét các cống thông từ đường Lý Tự Trọng, đường Hòa Bình ra hồ Xáng Thổi, đường Nguyễn An Ninh và Châu Văn Liêm ra rạch Cần Thơ.

Thứ ba là làm mới các nắp cống để ngăn triều cường từ sông Cần Thơ tràn vào và lắp đặt 14 máy bơm công suất lớn tại khu vực, đường thường xuyên bị ngập để bơm nước từ trong nội ô thành phố ra sông Cần Thơ.

Thứ tư là nạo vét, làm bờ kè bê tông một số kênh rạch đang cản trở dòng chảy, làm tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Riêng về máy bơm, ông P. lưu ý, TP Cần Thơ và miền Nam nói chung mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10 dương lịch. Như vậy, các máy bơm phải thường trực sẵn sàng vận hành khi có trời mưa to.

Sau sáp nhập, tỉnh nào có cánh đồng điện gió số lượng lớn nhất Việt Nam?

Trong khoảng thời gian nắng không có mưa, các máy bơm vẫn phải vận hành bơm nước ra để duy trì mực nước thường xuyên đạt thấp hơn cao trình mặt đất 1,5 m. Việc này giúp cho các sông rạch, hồ ao không bị quá tải ban đầu dẫn đến ngập đường.

Về tổng chi phí thực hiện các giải pháp chống ngập trên, ông P. tính khoảng 37,15 tỷ đồng.

Người hiến kế nhận định, nếu giải pháp được thực hiện và kết hợp với những công trình ngăn triều và thoát nước đã có sẵn sẽ khắc phục được tình trạng ngập cục bộ do mưa to hoặc ngập do triều cường tại trung tâm TP Cần Thơ.

"Đây là giải pháp bền vững lâu dài chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong những thập kỷ sau này" - ông P. đề cập trong sáng kiến gửi đến đến lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Đi làm cách nhà 40-50km, nhiều cán bộ xã sau sáp nhập ở tỉnh Tuyên Quang đang tìm phòng nhà trọ

Trước đó, vào ngày 4/7, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp bàn về việc khắc phục tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố.

Tại đây, ông Lâu cho biết sẽ treo thưởng 50 triệu đồng cùng bằng khen đột xuất đối với ý tưởng chống ngập nước tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố.

Điều kiện là ý tưởng đó khi áp dụng trong giai đoạn trước mắt sẽ không còn ngập trong vài trận mưa tới hoặc giúp hạn chế ngập. Đồng thời, ý tưởng phải có tầm nhìn, có chiều sâu.

Ông Lâu cho hay việc làm trên nhằm truyền cảm hứng, tránh tình trạng luẩn quẩn kéo dài trong thời gian qua dẫn đến việc nhiều tuyến đường bị ngập, việc đi lại của người dân khó khăn.