Một người dân Nghệ An gọi điện báo cơ quan chức năng khi chợt thấy 2 con khỉ hoang bất ngờ xuất hiện ở khuôn viên nhà

Tôm rừng nuôi ở Cà Mau kéo lên toàn con to bự, kiểu nuôi thủy sản bền vững, đa bên

Ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, cùng trú tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện hai con khỉ hoang dã xuất hiện trong khuôn viên nhà.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, hai người phụ nữ nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để được hỗ trợ.

Theo xác định ban đầu của Hạt Kiểm lâm Anh Sơn, hai con khỉ này gồm một khỉ mặt đỏ và một khỉ mốc.

Vườn quốc gia Pù Mát ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An tiếp nhận 2 con khỉ, kiểm tra, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Loại cá ăn tạp, nuôi dễ như nhai kẹo, Việt Nam vừa xuất khẩu thành công 700 tấn sang quốc gia diện tích lớn nhất Nam Mỹ

Cả hai đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Các loài khỉ này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, góp phần duy trì cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Anh Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm đã có mặt để kiểm tra, bảo đảm an toàn cho người dân và động vật.

Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã.

Chiều cùng ngày, hai con khỉ được bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi tái thả về môi trường rừng tự nhiên.