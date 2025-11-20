Một nhóm người đánh 1 nam thanh niên tới tấp trong đêm, công an đang xác minh

Một nhóm người đánh 1 thanh niên tới tấp trong đêm, công an đang xác minh. Clip: TK

Ngày 20/11, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc một nhóm người có hành vi hành hung người khác, được ghi lại trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày tại giao lộ đường Quách Điêu - Liên ấp 6-2, xã Vĩnh Lộc, khu vực huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

Đoạn clip dài khoảng 25 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh giằng co giữa một nhóm người. Trong lúc hỗn loạn, một người điều khiển xe máy đã lao thẳng vào tông trúng nam thanh niên đang giằng co và chiếc xe máy đối diện.

Ngay sau cú va chạm, nhóm người này đã vây quanh, dùng tay và chân đấm, đá túi bụi nam thanh niên.

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm đó đường vắng người qua lại.

"Tôi thấy nhóm người rất đông, có cả nam nữ đi trên nhiều xe máy. Một nhóm đứng ngoài, số khác xông vào đánh nam thanh niên và người nữ đi cùng. Người bị đánh chảy máu", người này kể lại.

Nhóm người này chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng tri hô "có công an đến".

Bước đầu, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường, khiến đôi nam nữ bị nhóm người trên đuổi theo và dẫn đến ẩu đả.

Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang tiếp tục xác minh nhân thân, làm rõ động cơ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.