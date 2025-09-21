Cùng 48 nông dân thành viên liên kết sản xuất lúa theo những mô hình tiên tiến nhất, sử dụng máy bay không người lái – “mặt ruộng không dấu chân”, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân, Nguyễn Thành Giang, Giám đốc HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nay là xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Nông dân xuất sắc tiêu biểu 12 năm liền trong chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”.





Ông Nguyễn Thành Giang, Giám đốc HTX nông nghiệp Bình Thành chia sẻ cảm xúc của mình khi được bình chọn là Nông dân xuất sắc tiêu biểu 12 năm liền trong chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”. Clip: Hồng Cẩm

Hành trình làm giàu của nông dân

Những ngày đầu tháng 9, trong lúc thị trường giá lúa đang sụt giảm, nhiều nông dân khóc ròng, chúng tôi đến thăm HTX nông nghiệp Bình Thành và bắt gặp hình ảnh bà con nông dân thuộc HTX Bình Thành đang phấn khởi chăm sóc cánh đồng lúa 30 ngày tuổi của mình.

Ông Nguyễn Thành Giang, đang chăm sóc cánh đồng lúa 30 ngày tuổi. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Ông Nguyễn Thành Giang chia sẻ đầy tự hào: "Nhiều nơi bà con trồng lúa bị lỗ, nhưng HTX Bình Thành đã thu hoạch cách nay khoảng 2 tháng nên bà con thành viên HTX vẫn yên tâm lãi chắc và đã xuống giống lại được 30-35 ngày".

Ông Giang cũng cho biết, vụ Hè Thu năm nay, năng suất đạt 5,5-6 tấn/ha, với giống lúa OM18 giá lúa thị trường lúc HTX thu hoạch là 6.200 đồng/kg, tuy nhiên HTX hợp đồng với Tập đoàn Tân Long giá cao hơn 2.00 đồng/kg, được 6.400 đồng/kg, giúp bà con đạt lợi nhuận trên 30%, một con số đáng mơ ước trong bối cảnh giá cả thị trường bấp bênh.

Sự thành công hiện tại là kết quả của một hành trình dài và đầy thách thức của HTX. Ông Giang chia sẻ, trước năm 2016, cũng như nhiều hộ dân khác ở Bình Thành, gia đình ông Giang sản xuất lúa theo kiểu truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ. Mỗi nhà tự làm theo kinh nghiệm riêng, dẫn đến tình trạng đầu vào và đầu ra đều bị các đại lý, thương lái ép giá.

Anh Nguyễn Thành Giang và cán bộ MTTQ xã Thoại Sơn thăm cánh đồng lúa 30 ngày tuổi của thanh viên HTX Bình Thanh. Ảnh: Hồng Cẩm

"Được mùa mất giá" là điệp khúc quen thuộc, khiến nhiều nông dân chán nản, mất động lực. Nhận thấy sự bấp bênh của lối sản xuất cũ, ông Giang trăn trở tìm một hướng đi mới. Sau một thời gian dài tính toán và nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền, Hội Nông dân địa phương, ông quyết định thực hiện một ý tưởng táo bạo: thành lập hợp tác xã.

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Tháng 3 năm 2017, HTX nông nghiệp Bình Thành chính thức ra đời với 48 hộ dân đầu tiên, những người có diện tích lúa từ 5 công trở lên, cùng chung mong muốn thay đổi. Đây là một bước đi mang tính cách mạng, thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất tại địa phương. Với quy mô lớn hơn, HTX có thể chủ động tìm kiếm các đối tác uy tín để liên kết.

Ông Giang đã đi đầu trong việc tìm kiếm các công ty cung ứng giống, vật tư nông nghiệp với giá tốt nhất và các doanh nghiệp thu mua lúa với giá ổn định. "Khi mình vận động bà con vào HTX, mình có diện tích sản xuất lớn, đủ sức đáp ứng yêu cầu sản lượng của các công ty lớn. Lúc này, các công ty sẽ tự tìm đến mình, và mình trở thành người chủ động lựa chọn đối tác nào có lợi nhất cho bà con", ông Giang chia sẻ về bí quyết thành công.

Nhờ sự dẫn dắt của ông, việc sản xuất của xã viên ngày càng thuận lợi, bà con thêm tin tưởng và hăng hái mở rộng diện tích. Đến nay, HTX Bình Thành đã có 49 thành viên, với tổng diện tích sản xuất trên 1.000ha.

Ông Lê Văn Hải, Chuyên viên MTTQ phụ trách Hội Nông dân xã Thoại Sơn (người bên phải) thăm lúa của HTX Bình Thành. Ảnh: Hồng Cẩm

Những thành viên ban đầu như ông Bạch Văn Hoà, từ 10ha đất, đã tự tin đầu tư, mua và thuê thêm 40ha đất ruộng để sản xuất.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

“Từ ngày vào HTX, mọi thứ đều được bao tiêu từ đầu vào đến đầu ra và cả lợi nhuận nên tôi yên tâm đầu tư”, ông Hòa phấn khởi nói. Lợi nhuận từ đất nhà đạt trung bình 30-40 triệu đồng/ha/năm, còn đất thuê cũng lãi hơn 10 triệu đồng/ha/năm, mang lại thu nhập ổn định và bền vững cho gia đình ông.

Nhờ những đóng góp nổi bật trong việc thay đổi tư duy và mô hình sản xuất, ông Nguyễn Thành Giang đã nhiều năm liền được vinh danh là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, huyện và được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Trồng lúa lợi nhuận tăng, đưa máy bay không người lái ra đồng

Để đưa HTX lên một tầm cao mới, ông Nguyễn Thành Giang đã không ngừng tìm tòi, ứng dụng những mô hình sản xuất tiên tiến nhất. Nổi bật trong số đó là mô hình "mặt ruộng không dấu chân", một khái niệm cách mạng hóa quy trình canh tác lúa.



Với mô hình "Mặt ruộng không dấu chân", nhiều công đoạn trong trồng lúa được đảm nhận, vận hành bởi tổ máy bay không người lái, thành viên HTX Bình Thành chỉ cần theo dõi mùa vụ, không phải xoắn tay vào làm, mà vẫn được cam kết lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: HTX cung cấp

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Mô hình này được HTX Bình Thành liên kết với Công ty Lộc Trời thực hiện trên diện tích 200 ha từ năm 2021, đến năm 2023 tiếp tục liên kết với Tập đoàn Tân Long. Điểm đặc biệt của mô hình là việc sử dụng máy bay không người lái để thực hiện gần như toàn bộ các công đoạn canh tác như sạ giống, bón phân, phun thuốc…

"Mặt ruộng không dấu chân" thực sự đã giải phóng sức lao động của người nông dân. Thay vì phải lội bùn, vất vả gieo sạ, bón phân hay phun thuốc, giờ đây tất cả đều có máy móc làm thay. Nông dân chỉ cần giám sát và theo dõi mùa vụ, không phải "xắn tay vào làm".

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian, phân thuốc mà còn tăng hiệu quả sản xuất.



Cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân 30 ngày tuổi của HTX Bình Thành". Ảnh: Hồng Cẩm

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Quan trọng hơn, với mô hình này, các thành viên được cam kết lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha/năm. Để đảm bảo kỹ thuật, các công ty đối tác đã cử kỹ sư "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) trực tiếp tại HTX, hướng dẫn bà con và giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh.

Bên cạnh mô hình "mặt ruộng không dấu chân", năm 2021 HTX còn liên kết với Công ty Lộc Trời theo mô hình truyền thống trên 765ha và mô hình 123 (bao đầu vào, bao đầu ra, bao lợi nhuận) trên 165ha.

Sự đa dạng hóa các mô hình sản xuất này giúp bà con xã viên có nhiều lựa chọn, phù hợp với điều kiện và khả năng của từng hộ.

HTX còn đóng vai trò là cầu nối, giúp các bà con nông dân ký kết hợp đồng với nhiều công ty, doanh nghiệp uy tín khác như Công ty TNHH MTV Lương Thực Thoại Sơn, Công ty CP xuất nhập khẩu Angimex…

Thành công của HTX cũng là thành công của chính ông Giang. Từ 8ha đất sản xuất ban đầu, ông đã mạnh dạn thuê thêm 20ha để sản xuất theo mô hình "mặt ruộng không dấu chân".

Nhờ đó, tổng thu nhập gia đình ông sau trừ chi phí lời khoảng 500 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Khu rừng ở Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây), cách TPHCM 166km, có động vật sách Đỏ, có chuông gió lớn nhất Việt Nam

Ông Lê Văn Hải, Chuyên viên MTTQ phụ trách Hội Nông dân xã Thoại Sơn, đánh giá cao những đóng góp của ông Giang: "Ngoài là một nông dân chí thú làm ăn, anh Giang còn là một trong những hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội như xây cầu, làm đường, sửa nhà, hỗ trợ phòng chống dịch. Hàng năm anh đóng góp khoảng 50 triệu đồng vào các hoạt động này".

Hành trình của ông Nguyễn Thành Giang từ một người nông dân truyền thống đến một Giám đốc HTX năng động, đưa công nghệ cao vào sản xuất đã chứng minh rằng, với tư duy đổi mới và tinh thần đoàn kết, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành một lĩnh vực hấp dẫn, mang lại cuộc sống sung túc và bền vững cho người dân.

Ông chính là hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ nông dân mới, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.