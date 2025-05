Theo đó, trong tuần 21/04/2025 đến 25/04/2025, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng so với tuần trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 130.067 đồng/kg, tăng 0,01% so với tuần trước, và tăng 0,61% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 132.133 đồng/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 129.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 129.460 đồng/kg, tăng 0,11% so với tuần trước, và tăng 0,83% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 131.500 đồng/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 128.400 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao nửa đầu tháng 4/2025, tính riêng mặt hàng cà phê nhân, Việt Nam đã xuất khẩu 79.163 tấn, thu về 437,73 triệu USD, tăng 8,5% về khối lượng và tăng 68,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó cà phê Robusta chiếm 72.078 tấn, trị giá trên 390,27 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn giá Robusta xuất khẩu bình quân trong nửa đầu tháng 4/2025 đạt mức cao kỷ lục 5.415 USD/tấn.

Giá cà phê tăng cao, nông dân Đắk Lắk phấn khởi sơ chế cà phê. Ảnh: báo Đắk Lắk.

Một tín hiệu khả quan trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2025 là một số thị trường nhập khẩu có xu hướng tăng mua cà phê của Việt Nam, đơn cử như thị trường Thái Lan, giá cà phê Việt Nam tại thị trường này cũng tăng mạnh.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan 3.640 tấn cà phê, trị giá 27,8 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng 2/2025; so với tháng 3/2023 giảm 40,8% về lượng nhưng tăng 33,2% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan 8.070 tấn cà phê, trị giá 62,6 triệu USD, giảm 30,7% về lượng, nhưng tăng 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Về cơ cấu mặt hàng, trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Thái Lan, đạt 1.209 tấn, trị giá 5,97 triệu USD, giảm 74,3% về lượng và giảm 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến sang thị trường Thái Lan tăng mạnh.

Về giá, tháng 3/2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan đạt mức 7.628 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 2/2025 và tăng 124,8% so với tháng 3/2024. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan đạt mức 7.765 USD/tấn, tăng 132,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

2 tháng đầu năm 2025, Thái Lan nhập khẩu cà phê từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lào là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2025, đạt 3.460 tấn, trị giá 13,4 triệu USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ hai cho Thái Lan, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan giảm từ 54,54% trong 2 tháng đầu năm 2024 xuống mức 24,24% trong 2 tháng đầu năm 2025.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung trong nước dồi dào, cùng với việc Mỹ hoãn áp thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác thương mại, thúc đẩy các nhà nhập khẩu tăng mua vào trước khi thuế quan mới có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong dài hạn, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể gặp khó khăn khi nguồn cung trong nước đang giảm dần khi vào cuối vụ thu hoạch, áp lực từ vụ thu hoạch mới của Brazil sắp diễn ra và chính sách thuế quan mới.