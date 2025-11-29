Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:12 GMT+7

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP

+ aA -
Lê Tập - Hồ Thỏa Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:12 GMT+7
Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cùng bà con nông dân xây dựng nên thương hiệu gạo sạch Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP. Thương hiệu gạo sạch đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông dân địa phương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Clip: Thay đổi phương thức sản xuất đã tạo nên bước đột phá trên đồng ruộng, năng suất lúa vượt trội cho bà con nông dân xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

"Đánh thức" tiềm năng đồng ruộng trên đất lúa kém hiệu quả

Vùng đất thôn Hạ vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây lúa.

Ông Nguyễn Đình Trung, SN 1971 xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (nay Can Lộc). Năm 1993, ông Nguyễn Đình Trung xuất ngũ trở về quê hương tham gia công tác ở thôn.

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Với bản chất của người lính cần cù, chịu khó nhiệt tình. Năm 1998 ông Trung được bà con nhân bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Ông Nguyễn Đình Trung cho biết: “Sau khi xuất ngũ trở về với gia đình, quê hương, tôi đã bắt tay ngay vào công việc ruộng đồng. Ngày ấy, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào hạt lúa, củ khoai.

Ruộng đồng manh mún, nhỏ lẻ, canh tác còn lạc hậu, thiên tai bão lũ triền miên nên hiệu quả, năng suất lúa mang lại không cao. Bởi thế, đời sống kinh tế người dân khó khăn, thiếu thốn đủ bề”.

Từ những mảnh ruộng manh mún ở thôn Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được chuyển đổi thành những cánh đồng thửa lớn, thuận lợi cho sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Ảnh: PV

Năm 2020, ông Nguyễn Đình Trung chính thức tiếp nhận vai trò Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng. Tiên phong thực hiện mô hình “Cánh đồng không dấu chân” đưa cơ giới hoá trên diện tích 20 ha. Những năm đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên mô hình không mang lại hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cuộc “cách mạng lớn” trên đồng ruộng xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Ảnh: PV

Năm 2021, đánh dấu bước chuyển mới của xã Vượng Lộc nói chung và thôn Hạ Vàng nói riêng khi thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện đề án tập trung ruộng đất về với xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc).

Với quyết tâm chuyển đổi đất sản xuất toàn thôn với diện tích hơn 30 ha, ông Nguyễn Đình Trung đã cùng bắt tay với ban cán sự, các đảng viên trong chi bộ bước vào thử thách mới.

Đó là tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đưa chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào cuộc sống. Cứ như thế, hơn 30 ha đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ ở thôn Hạ Vàng đã được chuyển đổi thành những cánh đồng thửa lớn, thuận lợi cho sản xuất, dễ dàng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Những cánh đồng lớn hình thành đang mở lối đi mới cho nền nông nghiệp của xã Can Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Đình Trung cho biết: “Để thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi ruộng đất, tạo ra hạt gạo sạch, đồng ruộng thân thiện với môi trường. HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng lên ý tường cùng bà con nhân dân trong vùng làm gạo sạch.

Qua quá trình nỗ lực, gạo đã được sản xuất theo hướng VietGap. Hạt gạo đạt chất lượng, cơm ngon, dẻo, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Để tạo được làm được điều đó là cánh đồng không còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật...

Việc sử dụng "máy bay" để phun thuốc trừ sâu trên cánh đồng rộng lớn, đã giúp được bà con nông dân thôn Hạ Vàng, xã Can Lộc, Hà Tĩnh tiết kiệm được thời gian, chi phí. Ảnh: PV

Trong quá trình sản xuất, ông Nguyễn Đình Trung luôn có mặt trên đồng ruộng, luôn động viên bà con nông dân kiên định với kế hoạch sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ, cầm tay chỉ việc cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Nhờ vậy, ngay trong vụ đầu tiên sản xuất theo cách thức mới, thôn Hạ Vàng là một trong những địa phương có năng suất lúa cao nhất huyện với 64 tạ/ha. Sản phẩm làm ra cũng được bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường, đưa lại nhiềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân.

Theo ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, gạo sạch Hạ Vàng là một sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao của xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

“Trong quá trình sản xuất lúa theo hướng VietGap, đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt so với phương pháp truyền thống. Qua đó giúp bà con nông dân giảm chi phí đầu tư (từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), góp phần tăng năng suất, lợi nhuận, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng”, ông Nguyễn Văn Hồng, thành viên của hợp tác xã cho hay.

"Chìa khoá” đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình sản xuất lớn, phát triển bền vững

Trải qua những thăng trầm, hiện nay HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng có 11 thành viên với nguồn vốn cố định là 3,3 tỷ đồng (trong đó 1,5 tỷ đồng là vốn lưu động).

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lúa sấy đạt tiêu chuẩn trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: PV

Dịch vụ cung ứng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng được mở rộng, phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài xã. Mỗi năm, HTX Hạ Vàng thu mua, bao tiêu hàng trăm tấn lúa cho bà con nông dân trong vùng. Điều này góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”.

“Thay đổi phương thức sản xuất đã tạo nên bước đột phá trên đồng ruộng, năng suất lúa vượt trội. HTX Hạ Vàng đã chú trọng sản xuất an toàn sinh thái, đạt chứng nhận chuyển đổi hữu cơ, xây dựng thành công sản phẩm OCOP”, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định.

HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng thành công thương hiệu gạo OCOP 3 Sao.Ảnh: PV

Sự vận hành hiệu quả, ổn định của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng đã trở thành tiền đê, tiếp sức cho ông Trung và các thành viên mạnh dạn thực hiện ý tưởng xây dựng sản phẩm gạo hạ vàng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho bà con.

Để củng cố hồ sơ, nhận diện thương hiệu, HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng bắt tay thực hiện sản xuất lúa theo quy trình VietGap và đạt chứng nhận sau đó một năm. Ông Nguyễn Đình Trung đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công ty tư vấn tìm hiểu thủ tục để xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao cho sản phẩm gạo sạch.

Gạo sạch Hạ Vàng của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, Hà Tĩnh được sản xuất theo mô hình trồng lúa hữu cơ với quy trình khoa học tự nhiên, không sử dụng phân hóa học, sản phẩm gạo thu được sẽ có chất lượng cao nhất. Ảnh: PV

Tâm huyết phát triển nông nghiệp bền vững được nảy mầm và nuôi dưỡng từ niềm đam mê, trân trọng từng tấc đất của quê hương. Ông Nguyễn Đình Trung đã lan tỏa tình yêu đồng ruộng của mình đến các xã viên, người nông dân bằng cách làm thiết thực, mở hướng đi mới cho nền sản xuất lúa gạo địa phương.

Hơn 30 năm gắn bó với đồng ruộng quê nhà, ông Nguyễn Đình Trung đã đúc kết cho mình những bài học lớn, muốn phát triển nông nghiệp không thể đi bằng những bước chân đơn độc mà phải liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị.

Sự hiện diện của sản phẩm gạo OCOP 3 sao của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng là dấu mốc quan trọng trong hành trình sản xuất lớn, phát triển bền vững.

Lò sấy lúa của HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng đang hoạt động hết công suất. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội nông dân xã Can Lộc cho biết: “Hội nông dân xã cũng đã tập trung, tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia xây dựng kinh tế. Trong đó, ông Nguyễn Đình Trung là hội viên tiêu biểu, xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ý tưởng lần đầu vào sản xuất gạo sạch Hạ Vàng. Đến nay, sản phẩm gạo sạch Hạ Vàng đã có bán trên thị trường trong và ngoài tỉnh”.

“Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, mở rộng các mô hình này. Đồng thời, sẽ triển khai theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, với sự tham gia của các hợp tác xã và doanh nghiệp, giúp đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm”, bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội nông dân xã Can Lộc cho hay.

Tham khảo thêm

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Nhà nông
Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

Nhà nông
'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

Ngành chức năng Hải Phòng vừa nhận được đơn đề nghị giao nộp 2 con vật này của một hộ dân, tình cờ bắt được

Nhà nông
Ngành chức năng Hải Phòng vừa nhận được đơn đề nghị giao nộp 2 con vật này của một hộ dân, tình cờ bắt được

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Nhà nông
Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam 'án binh bất động', một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Đọc thêm

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, dòng đơn tính Genomar thương phẩm. Thành công của mô hình nuôi cá rô phi Na Uy mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ
Thể thao

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ

Thể thao

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ U22 Việt Nam là thử thách rất khó khăn: “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”.

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ
Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ

Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người trồng cây cảnh, trồng hoa, trong đó có quấy cảnh, hoa cúc tết ở Thanh Hóa đã tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm để chuẩn bị những sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường cuối năm.

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát
Thế giới

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát

Thế giới

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã từ chức chánh văn phòng tổng thống hôm 28/11 vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây rửa tiền mới bị phanh phui tại Ukraine.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền 'khủng'; tin mới vụ Mailisa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền "khủng"; tin mới vụ Mailisa

Pháp luật

Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện; thông tin mới vụ Mailisa; tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên

Nhà đất

Trên diện tích 500 m2, công trình chọn kiến trúc phân mảnh với nhiều khối nhà nhỏ gắn kết bằng sân - vườn - hiên, tạo nhịp điệu không gian hài hòa bối cảnh, gìn giữ ký ức gia đình và tái hiện tinh thần làng xóm trong ngôn ngữ hiện đại.

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2

Nhà đất

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán của hai dự án nhà ở xã hội tại xã Yên Phong và phường Phương Liễu với tổng cộng 873 căn hộ.

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 28/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng( huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, do ảnh hưởng bão số 15 trên địa bàn đảo sóng rất cao nên ảnh hưởng đến khu nuôi trồng thủy sản của bà con trên địa bàn Đặc khu. Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cấm tàu thuyền hoạt động trên biển để ứng phó bão số 15.

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa
Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa

Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý có nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa. Thông qua bẫy ảnh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 5 loại cầy là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!

Gia đình

Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.

Hàng nghìn du khách và người dân 'đội rét' chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu
Văn hóa - Giải trí

Hàng nghìn du khách và người dân "đội rét" chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu

Văn hóa - Giải trí

Tối 28/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu như "bùng nổ" trong biển người và ánh sáng. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về đây để hòa mình vào không gian nghệ thuật tráng lệ của Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗ i đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưỡng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc
Thể thao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc

Thể thao

Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành 'bẫy chết chóc' tại Myrnohrad
Thế giới

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành "bẫy chết chóc" tại Myrnohrad

Thế giới

Sau khi rút quân khỏi các vị trí dễ bị tấn công ở Myrnohrad, Ukraine triển khai giai đoạn hai của chiến dịch rút lui. Quân Nga lao tới để tận dụng cơ hội - nhưng rơi thẳng vào một cuộc mai phục phối hợp giữa thủy quân lục chiến Ukraine, drone và hỏa lực trên không, theo Euromaidanpress.

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam
Xã hội

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Xã hội

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia
Thể thao

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia

Thể thao

U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) 4-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng C kèm theo lợi thế nhất định trước trận đấu quyết định gặp U17 Malaysia.

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine
Thế giới

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine

Thế giới

Những toán lính nhỏ, tinh nhuệ của Nga đã len lỏi trong bóng tối, rồi gọi xe tăng tới phá vỡ phòng tuyến Ukraine tại các pháo đài quan trọng như Kupiansk và Pokrovsk, theo Euromaidanpress.

Học sinh hỏi khó 'Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?', chuyên gia giải đáp
Giáo Dục

Học sinh hỏi khó "Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?", chuyên gia giải đáp

Giáo Dục

Trước câu hỏi của học sinh, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Khi mới xuất hiện mạng internet, ai không sử dụng sẽ bị tụt hậu. AI cũng vậy, chúng sẽ thay thế những người không biết sử dụng".

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi 'vũ khí' đáng sợ tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?

Thể thao

U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?; U22 Malaysia gặp khó khăn trước thềm SEA Games 33; Ronaldo “lấn sân” sang môn MMA; U22 Indonesia chốt danh sách dự SEA Games 33; Rashford lọt vào tầm ngắm của PSG.

Toàn cảnh Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt
Ảnh

Toàn cảnh Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt

Ảnh

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã long trọng tổ chức Gala cuộc thi ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025. Sự kiện là nơi tôn vinh những nhiếp ảnh gia đã "bắt" được cái hồn, cái đẹp nao lòng của mùa thu Việt Nam.

Ukraine trưng bày tên lửa 'giả' để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới
Thế giới

Ukraine trưng bày tên lửa "giả" để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới

Thế giới

Đằng sau mô hình tên lửa được Ukraine trưng bày tại triển lãm quốc phòng ở UAE là cả một chiến dịch tinh vi nhằm đánh lạc hướng tình báo Nga. Theo Defence Express, trong khi Moscow mải quan sát “vũ khí mới”, Kiev đã âm thầm quét sạch thị trường quốc tế, thu mua toàn bộ động cơ máy bay AI-25 để phục vụ chương trình tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, 4 con giáp này trong tháng 12 vô cùng may mắn, được ban phước lành cả về tài lộc lẫn tiền bạc, cuộc sống sẽ luôn thịnh vượng.

Đại hội Công đoàn NHCSXH Lai Châu: Vượt chỉ tiêu “nâng đỡ” đồng bào nghèo
Xã hội

Đại hội Công đoàn NHCSXH Lai Châu: Vượt chỉ tiêu “nâng đỡ” đồng bào nghèo

Xã hội

Chiều ngày 28/11, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới mà còn là dịp để nhìn lại những thành tựu vượt trội của nhiệm kỳ 2023 – 2025, một nhiệm kỳ được đánh giá là hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu Nghị quyết khóa VI, trong đó nhiều mục tiêu thậm chí còn vượt kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện
Pháp luật

Đà Nẵng: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, được xác định có tổng giao dịch vượt 67.000 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ khác.

Tiết lộ thứ khiến lửa bốc cực nhanh biến chung cư Hong Kong thành 'ngọn đuốc khổng lồ'
Thế giới

Tiết lộ thứ khiến lửa bốc cực nhanh biến chung cư Hong Kong thành "ngọn đuốc khổng lồ"

Thế giới

Giới chức Hong Kong đang điều tra hệ thống báo cháy hỏng, việc sử dụng vật liệu sửa chữa dễ cháy như xốp, cùng khả năng lơ là trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 128 cư dân ở khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po thiệt mạng.

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính
Nhà nông

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính

Nhà nông

Cá bỗng là loại cá quý hiếm phân bố tự nhiên ở vùng trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) như sông Lô, sông Gâm và sông Miện. Cá bỗng nổi tiếng là 1 trong 5 loài "cá tiến vua-ngũ quý hà thủy” bởi chất lượng thịt thơm ngon.

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc mắc ung thư thanh quản giai đoạn 2, mất giọng nói, ước nguyện sống thêm 5 năm khiến khán giả xót xa.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?