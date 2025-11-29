Clip: Thay đổi phương thức sản xuất đã tạo nên bước đột phá trên đồng ruộng, năng suất lúa vượt trội cho bà con nông dân xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

"Đánh thức" tiềm năng đồng ruộng trên đất lúa kém hiệu quả

Vùng đất thôn Hạ vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây lúa.

Ông Nguyễn Đình Trung, SN 1971 xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (nay Can Lộc). Năm 1993, ông Nguyễn Đình Trung xuất ngũ trở về quê hương tham gia công tác ở thôn.

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Với bản chất của người lính cần cù, chịu khó nhiệt tình. Năm 1998 ông Trung được bà con nhân bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Ông Nguyễn Đình Trung cho biết: “Sau khi xuất ngũ trở về với gia đình, quê hương, tôi đã bắt tay ngay vào công việc ruộng đồng. Ngày ấy, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào hạt lúa, củ khoai.

Ruộng đồng manh mún, nhỏ lẻ, canh tác còn lạc hậu, thiên tai bão lũ triền miên nên hiệu quả, năng suất lúa mang lại không cao. Bởi thế, đời sống kinh tế người dân khó khăn, thiếu thốn đủ bề”.

Từ những mảnh ruộng manh mún ở thôn Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được chuyển đổi thành những cánh đồng thửa lớn, thuận lợi cho sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Ảnh: PV

Năm 2020, ông Nguyễn Đình Trung chính thức tiếp nhận vai trò Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng. Tiên phong thực hiện mô hình “Cánh đồng không dấu chân” đưa cơ giới hoá trên diện tích 20 ha. Những năm đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên mô hình không mang lại hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cuộc “cách mạng lớn” trên đồng ruộng xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Ảnh: PV

Năm 2021, đánh dấu bước chuyển mới của xã Vượng Lộc nói chung và thôn Hạ Vàng nói riêng khi thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện đề án tập trung ruộng đất về với xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc).

Với quyết tâm chuyển đổi đất sản xuất toàn thôn với diện tích hơn 30 ha, ông Nguyễn Đình Trung đã cùng bắt tay với ban cán sự, các đảng viên trong chi bộ bước vào thử thách mới.

Đó là tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đưa chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào cuộc sống. Cứ như thế, hơn 30 ha đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ ở thôn Hạ Vàng đã được chuyển đổi thành những cánh đồng thửa lớn, thuận lợi cho sản xuất, dễ dàng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Những cánh đồng lớn hình thành đang mở lối đi mới cho nền nông nghiệp của xã Can Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Đình Trung cho biết: “Để thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi ruộng đất, tạo ra hạt gạo sạch, đồng ruộng thân thiện với môi trường. HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng lên ý tường cùng bà con nhân dân trong vùng làm gạo sạch.

Qua quá trình nỗ lực, gạo đã được sản xuất theo hướng VietGap. Hạt gạo đạt chất lượng, cơm ngon, dẻo, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Để tạo được làm được điều đó là cánh đồng không còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật...

Việc sử dụng "máy bay" để phun thuốc trừ sâu trên cánh đồng rộng lớn, đã giúp được bà con nông dân thôn Hạ Vàng, xã Can Lộc, Hà Tĩnh tiết kiệm được thời gian, chi phí. Ảnh: PV

Trong quá trình sản xuất, ông Nguyễn Đình Trung luôn có mặt trên đồng ruộng, luôn động viên bà con nông dân kiên định với kế hoạch sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ, cầm tay chỉ việc cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Nhờ vậy, ngay trong vụ đầu tiên sản xuất theo cách thức mới, thôn Hạ Vàng là một trong những địa phương có năng suất lúa cao nhất huyện với 64 tạ/ha. Sản phẩm làm ra cũng được bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường, đưa lại nhiềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân.

Theo ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, gạo sạch Hạ Vàng là một sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao của xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

“Trong quá trình sản xuất lúa theo hướng VietGap, đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt so với phương pháp truyền thống. Qua đó giúp bà con nông dân giảm chi phí đầu tư (từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), góp phần tăng năng suất, lợi nhuận, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng”, ông Nguyễn Văn Hồng, thành viên của hợp tác xã cho hay.

"Chìa khoá” đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình sản xuất lớn, phát triển bền vững

Trải qua những thăng trầm, hiện nay HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng có 11 thành viên với nguồn vốn cố định là 3,3 tỷ đồng (trong đó 1,5 tỷ đồng là vốn lưu động).

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lúa sấy đạt tiêu chuẩn trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: PV

Dịch vụ cung ứng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng được mở rộng, phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài xã. Mỗi năm, HTX Hạ Vàng thu mua, bao tiêu hàng trăm tấn lúa cho bà con nông dân trong vùng. Điều này góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”.

“Thay đổi phương thức sản xuất đã tạo nên bước đột phá trên đồng ruộng, năng suất lúa vượt trội. HTX Hạ Vàng đã chú trọng sản xuất an toàn sinh thái, đạt chứng nhận chuyển đổi hữu cơ, xây dựng thành công sản phẩm OCOP”, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định.

HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng thành công thương hiệu gạo OCOP 3 Sao.Ảnh: PV

Sự vận hành hiệu quả, ổn định của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng đã trở thành tiền đê, tiếp sức cho ông Trung và các thành viên mạnh dạn thực hiện ý tưởng xây dựng sản phẩm gạo hạ vàng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho bà con.

Để củng cố hồ sơ, nhận diện thương hiệu, HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng bắt tay thực hiện sản xuất lúa theo quy trình VietGap và đạt chứng nhận sau đó một năm. Ông Nguyễn Đình Trung đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công ty tư vấn tìm hiểu thủ tục để xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao cho sản phẩm gạo sạch.

Gạo sạch Hạ Vàng của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, Hà Tĩnh được sản xuất theo mô hình trồng lúa hữu cơ với quy trình khoa học tự nhiên, không sử dụng phân hóa học, sản phẩm gạo thu được sẽ có chất lượng cao nhất. Ảnh: PV

Tâm huyết phát triển nông nghiệp bền vững được nảy mầm và nuôi dưỡng từ niềm đam mê, trân trọng từng tấc đất của quê hương. Ông Nguyễn Đình Trung đã lan tỏa tình yêu đồng ruộng của mình đến các xã viên, người nông dân bằng cách làm thiết thực, mở hướng đi mới cho nền sản xuất lúa gạo địa phương.

Hơn 30 năm gắn bó với đồng ruộng quê nhà, ông Nguyễn Đình Trung đã đúc kết cho mình những bài học lớn, muốn phát triển nông nghiệp không thể đi bằng những bước chân đơn độc mà phải liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị.

Sự hiện diện của sản phẩm gạo OCOP 3 sao của HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng là dấu mốc quan trọng trong hành trình sản xuất lớn, phát triển bền vững.

Lò sấy lúa của HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng đang hoạt động hết công suất. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội nông dân xã Can Lộc cho biết: “Hội nông dân xã cũng đã tập trung, tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia xây dựng kinh tế. Trong đó, ông Nguyễn Đình Trung là hội viên tiêu biểu, xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ý tưởng lần đầu vào sản xuất gạo sạch Hạ Vàng. Đến nay, sản phẩm gạo sạch Hạ Vàng đã có bán trên thị trường trong và ngoài tỉnh”.

“Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, mở rộng các mô hình này. Đồng thời, sẽ triển khai theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, với sự tham gia của các hợp tác xã và doanh nghiệp, giúp đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm”, bà Tôn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội nông dân xã Can Lộc cho hay.



