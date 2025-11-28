Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 06:33 GMT+7

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải

+ aA -
Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 28/11/2025 06:33 GMT+7
Một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ đồng vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải. Đến nay, doanh nghiệp này đã có 28.000 ha vùng trồng lúa giảm phát thải và hướng đến mục tiêu sẽ đạt 120.000 ha.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 27/11, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp hướng đến mục tiêu một triệu ha vào năm 2030”.

Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Dự án TRVC cho biết, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam đã đạt được tổng giải thưởng tiền mặt lên tới gần 4 tỷ đồng. Ảnh: H.X

Tại đây, Tổ chức Phát triển Hà Lan cho biết, từ năm 2023 đã triển khai Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng ĐBSCL (Dự án TRVC) tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Dự án do Chính phủ Úc tài trợ khoảng 17 triệu đô la Úc, đến năm 2027 là kết thúc (triển khai trong 6 vụ lúa).

Hiện dự án đã hoàn thành vụ lúa thứ 3 và đang tiếp tục thực hiện vụ thứ 4 với sự tham gia của 10 doanh nghiệp tiên phong, quy mô lên tới 165.000 ha, tiếp cận được gần 47.000 nông hộ.

Điều kiện doanh nghiệp tham gia dự án là phải triển khai các gói công nghệ với hợp tác xã, bà con nông dân, giúp mỗi nông hộ đạt lợi nhuận tối thiểu 30%. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các vấn đề về công bằng giới, hòa nhập các yếu tố xã hội.

Đặc biệt, ngoài đạt được mục tiêu Dự án TRVC đề ra, doanh nghiệp tham gia đạt mục tiêu Đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL" sẽ được áp dụng cơ chế trao thưởng, với tổng giá trị khoảng 3,65 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 68 tỷ đồng Việt Nam).

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Dự án TRVC cho biết, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) là điểm sáng của dự án do tỷ lệ mở rộng diện tích tăng nhanh và đáp ứng tốt các yêu cầu đưa ra.

"Qua 2 vụ lúa, doanh nghiệp này đã đạt được tổng giải thưởng tiền mặt lên tới gần 4 tỷ đồng" - bà Hà nói.

Ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc Vinarice cho biết, vụ đầu tiên doanh nghiệp tham gia Dự án TRVC chỉ với 1.000 ha. Đến vụ thứ hai tăng lên tới 20.500 ha, vụ thứ ba là 28.000 ha.

Ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo “Thúc đẩy mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp hướng đến mục tiêu một triệu ha vào năm 2030”. Ảnh: H.X

Dự kiến trong vụ thứ 4 tới (đông xuân 2025-2026), Vinarice sẽ đạt 40.000 ha. Hướng đến thời điểm kết thúc dự án, doanh nghiệp sẽ có 120.000 ha.

Song hành với dự án trên, hiệu quả từ Đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL" được nhiều đại biểu đánh giá cao.

Đến nay, diện tích thực hiện đề án đạt gần 355.000 ha, vượt gần 200% so với mục tiêu. Được biết, năm 2024, diện tích đề án chỉ xấp xỉ 120.000 ha.

Con số nói trên không chỉ thể hiện tốc độ mở rộng diện tích nhanh, quan trọng hơn, hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại rất khả quan. Năng suất trong mô hình tăng từ 1,4-15,9 tạ/ha, tương đương mức trung bình 3,2 - 22,1% so với canh tác truyền thống. Tại vụ đông xuân, lượng giảm phát thải của mô hình đạt 3,7 tấn CO2e/ha/vụ.

Đáng chú ý, nông dân tham gia mô hình đã giảm chi phí sản xuất từ 1,7 – 4,9 triệu đồng/ha, giảm giá thành từ 326 – 1.052 đồng/kg lúa tươi. Đây là mức giảm mà ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIETRISA đánh giá là con số tưởng chừng...trong mơ.

Bởi nhiều năm theo dõi giá thành sản xuất, ông Tùng nhận thấy, để giảm chi phí từ 50 – 100 đồng/kg, đòi hỏi bà con phải nỗ lực rất nhiều trong kỹ thuật canh tác.

Tham khảo thêm

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Hòn đảo đẹp như phim này ở Quảng Ninh, cách đất liền 40 hải lý, thấy khách Tây cày bừa, gặt lúa rôm rả ra trò

Hòn đảo đẹp như phim này ở Quảng Ninh, cách đất liền 40 hải lý, thấy khách Tây cày bừa, gặt lúa rôm rả ra trò

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông
Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nhà nông
Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Nhà nông
Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông
Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Đọc thêm

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến
Thể thao

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến

Thể thao

Ở các trận đấu tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng nay (28/11), những đội bóng lớn như Aston Villa, AS Roma, Lyon, Real Betis… đều giành 3 điểm.

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?
Bạn đọc

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?

Bạn đọc

Nhiều người thuê trọ tại Thủ đô băn khoăn liệu có đủ điều kiện đăng ký thường trú không. Theo quy định, nếu bạn có hợp đồng thuê trọ hợp pháp, đảm bảo diện tích ở tối thiểu và được chủ nhà đồng ý, có thể làm thủ tục đăng ký thường trú. Vậy cụ thể, điều kiện và thủ tục để đăng ký thường trú là gì?

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp
Xã hội

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp

Xã hội

Bệnh nhân có cảm giác tê bì, đau nhức bàn tay, cơn đau ngày càng kéo dài, ngón tay sưng, đau và ngứa nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia
Nhà nông

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia

Nhà nông

Nhắc đến "Gạo sạch Toản Xuân", nhiều người tiêu dùng tin tưởng đây là thương hiệu gạo chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Để tạo nên thương hiệu này ông Trần Quốc Toản-Giám đốc Công ty TNHH Toản Xuân (xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), người đã dành nhiều năm kiên trì theo đuổi chuỗi giá trị lúa gạo cao cấp, thậm chí chấp nhận 5 năm đầu không có lãi để có thành quả như ngày hôm nay.

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng
Tin tức

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng

Tin tức

Mới đây, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt
Nhà nông

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nhà nông

Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân tránh lụt và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay
Nhà nông

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nhà nông

Được điện thì mất rừng và mất nhiều hơn thế. Lụt lội, lũ quét, sạt lở từ sông đến biển, môi trường sống bị thay đổi, ô nhiễm…là những hậu quả tiếp theo và lâu dài. Nghiêm trọng nữa là mất rừng, hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dọc Trường Sơn sẽ khốn khó bội phần.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ
Nhà nông

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nhà nông

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư và áp dụng kỹ thuật mới, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ.

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?
Nhà nông

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nhà nông

Mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) đã phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Ngay lúc này, người dân cần sự hỗ trợ kịp thời về cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nhà nông

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhà nông

Trong số gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2025, xuất hiện nhiều loạt bài thể loại điều tra "nặng ký", được đầu tư kỹ lưỡng với những hình ảnh, video đắt giá. Giải báo chí do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông

Pháp luật

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi; tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông; "nữ quái" đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai bị tuyên tử hình... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Họp chấm chung khảo Giải Báo chí Toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Trao thẻ bảo hiểm cho Hội viên nông dân Hà Nội, Giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng trở lại sau hợp nhất; cùng cập nhật nhanh diễn biến bão số 15…

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine

Thế giới

Theo Forbes, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tái sử dụng thường xuyên hơn tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế
Nhà nông

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế

Nhà nông

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt, trái mít tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều mặt hàng khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường
Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường

Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội tại các cửa ngõ phía Bắc Hà Nội sôi động khi nhu cầu tăng mạnh 30 - 40% và hàng loạt dự án được công khai tiến độ, tạo kỳ vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt.

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa
Nhà đất

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa

Nhà đất

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đang đề xuất triển khai khu đô thị - y tế - thể thao quy mô hơn 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương liên tục mở cửa thu hút các dự án lớn để tăng tốc mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ
Nhà đất

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ

Nhà đất

Tổng công ty HUD vừa khởi công Dự án nhà ở xã hội NEWLIFE thuộc Khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội cung ứng hơn 460 căn hộ. Đồng thời, doanh nghiệp này đang triển khai hai tòa CT-05 và CT-06 tại Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 với tổng cộng 244 căn nhà ở xã hội.

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
Kinh tế

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Kinh tế

Chiều ngày 27/11, tại Km0 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 27/11, con giáp tuổi Dần- Mão-Tỵ có may mắn tài chính, Mão-Tuất-Mùi dễ có xung đột, cãi cọ.

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng
Kinh tế

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng

Kinh tế

Tại buổi làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có mong muốn tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 67,3 tỷ USD, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình đã đưa ra thông điệp xuyên suốt của Chính phủ về việc tư nhân tham gia vào dự án này.

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa

Gia đình

Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Thể thao

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN

Thể thao

HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha ​​… “.

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV

Thể thao

Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát
Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát

Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử
Thế giới

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử

Thế giới

Các lực lượng Ukraine vẫn đang thực hiện một số cuộc đột kích quy mô nhỏ tại trung tâm Pokrovsk, vài tuần sau khi phần lớn thị trấn tiền tuyến này rơi vào tay Nga. Nhưng ngày càng nhiều xe bọc thép Nga đang tiến vào pháo đài quan trọng của Ukraine ở Donetsk, theo Euromaidanpress.

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố
Chuyển động Sài Gòn

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố

Chuyển động Sài Gòn

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two
Thể thao

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

Thể thao

Nguyễn Filip đã có pha xử lý bóng tai hại, “biếu không” một bàn thắng cho đối phương nhưng CLB CAHN vẫn ngược dòng thành công để thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 và giành quyền đi tiếp tại bảng E AFC Champions League Two.

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Catalina Duque Abréu (Colombia) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss International 2025, đúng như nhiều dự đoán trước đó.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

3

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

4

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

5

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”