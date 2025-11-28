Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải

Ngày 27/11, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp hướng đến mục tiêu một triệu ha vào năm 2030”.

Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Dự án TRVC cho biết, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam đã đạt được tổng giải thưởng tiền mặt lên tới gần 4 tỷ đồng. Ảnh: H.X

Tại đây, Tổ chức Phát triển Hà Lan cho biết, từ năm 2023 đã triển khai Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng ĐBSCL (Dự án TRVC) tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Dự án do Chính phủ Úc tài trợ khoảng 17 triệu đô la Úc, đến năm 2027 là kết thúc (triển khai trong 6 vụ lúa).

Hiện dự án đã hoàn thành vụ lúa thứ 3 và đang tiếp tục thực hiện vụ thứ 4 với sự tham gia của 10 doanh nghiệp tiên phong, quy mô lên tới 165.000 ha, tiếp cận được gần 47.000 nông hộ.

Điều kiện doanh nghiệp tham gia dự án là phải triển khai các gói công nghệ với hợp tác xã, bà con nông dân, giúp mỗi nông hộ đạt lợi nhuận tối thiểu 30%. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các vấn đề về công bằng giới, hòa nhập các yếu tố xã hội.

Đặc biệt, ngoài đạt được mục tiêu Dự án TRVC đề ra, doanh nghiệp tham gia đạt mục tiêu Đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL" sẽ được áp dụng cơ chế trao thưởng, với tổng giá trị khoảng 3,65 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 68 tỷ đồng Việt Nam).

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Dự án TRVC cho biết, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) là điểm sáng của dự án do tỷ lệ mở rộng diện tích tăng nhanh và đáp ứng tốt các yêu cầu đưa ra.

"Qua 2 vụ lúa, doanh nghiệp này đã đạt được tổng giải thưởng tiền mặt lên tới gần 4 tỷ đồng" - bà Hà nói.

Ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc Vinarice cho biết, vụ đầu tiên doanh nghiệp tham gia Dự án TRVC chỉ với 1.000 ha. Đến vụ thứ hai tăng lên tới 20.500 ha, vụ thứ ba là 28.000 ha.

Ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo “Thúc đẩy mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp hướng đến mục tiêu một triệu ha vào năm 2030”. Ảnh: H.X

Dự kiến trong vụ thứ 4 tới (đông xuân 2025-2026), Vinarice sẽ đạt 40.000 ha. Hướng đến thời điểm kết thúc dự án, doanh nghiệp sẽ có 120.000 ha.

Song hành với dự án trên, hiệu quả từ Đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL" được nhiều đại biểu đánh giá cao.

Đến nay, diện tích thực hiện đề án đạt gần 355.000 ha, vượt gần 200% so với mục tiêu. Được biết, năm 2024, diện tích đề án chỉ xấp xỉ 120.000 ha.

Con số nói trên không chỉ thể hiện tốc độ mở rộng diện tích nhanh, quan trọng hơn, hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại rất khả quan. Năng suất trong mô hình tăng từ 1,4-15,9 tạ/ha, tương đương mức trung bình 3,2 - 22,1% so với canh tác truyền thống. Tại vụ đông xuân, lượng giảm phát thải của mô hình đạt 3,7 tấn CO2e/ha/vụ.

Đáng chú ý, nông dân tham gia mô hình đã giảm chi phí sản xuất từ 1,7 – 4,9 triệu đồng/ha, giảm giá thành từ 326 – 1.052 đồng/kg lúa tươi. Đây là mức giảm mà ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIETRISA đánh giá là con số tưởng chừng...trong mơ.

Bởi nhiều năm theo dõi giá thành sản xuất, ông Tùng nhận thấy, để giảm chi phí từ 50 – 100 đồng/kg, đòi hỏi bà con phải nỗ lực rất nhiều trong kỹ thuật canh tác.