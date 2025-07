Một Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên được điều động về Bộ Công an

Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa tổ chức buổi lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, điều động Thiếu tướng Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Văn Đôn (thứ tư từ trái sang) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. Ảnh: CAHY

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Phạm Văn Đôn trong quá trình công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Văn Đôn là sự ghi nhận xứng đáng của lãnh đạo Bộ Công an đối với những đóng góp to lớn của Thiếu tướng Phạm Văn Đôn trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Phạm Văn Đôn được đánh giá là lãnh đạo tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao…

Về phía Thiếu tướng Phạm Văn Đôn - Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an, vị Thiếu tướng hứa sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…