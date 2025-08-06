Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:02 GMT+7

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:02 GMT+7
Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cứu sống một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.
Sáng 6/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà. Sau khi uống thuốc, thai nhi được cho là khoảng 5 tháng đã bị sảy nhưng bánh nhau không bong. Thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, bệnh nhân đã tự cắt dây rốn và ở nhà tự chăm sóc.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản TP.Cần Thơ cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ. Ảnh minh hoạ

Hậu quả, bệnh nhân rơi vào tình trạng chảy máu nặng, ngưng tim, ngưng thở và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn nên ngay khi có thông tin báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã cử ê kíp do BS CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc bệnh viện đến hỗ trợ.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã thực hiện thủ thuật gắp nhau thai còn sót lại, đặt bóng chèn lòng tử cung…, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

BS CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Liêm, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, kém chất lượng được rao bán với giá cao. Nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc khi không có chỉ định, không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như chức năng sinh sản sau này, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Liêm khuyến cáo phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nên tìm đến các bệnh viện chuyên khoa phụ sản để được tư vấn, và thực hiện các thủ tục phá thai an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Không phải hai vụ việc cá biệt, mà là hai triệu chứng báo động của cùng một “căn bệnh” nguy hiểm đang lây lan trong văn hóa giao thông. Đó là sự ích kỷ và coi thường pháp luật.

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay giảm kịch sàn.

