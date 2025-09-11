Một phường ở Gia Lai phá dỡ công trình không phép gần 90m² lén lút "mọc" giữa phố… không ai nhận là chủ

Gia Lai cưỡng chế công trình xây dựng trái phép, chưa xác định được chủ công trình

Sáng 11/9, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ một công trình xây dựng trái phép tại khu phố 25.

Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân hay tổ chức vi phạm hành chính liên quan công trình này.

Công trình vi phạm nằm ở sát quốc lộ 1D, tỉnh Gia Lai.

Theo ghi nhận tại hiện trường, công trình vừa được xây dựng mới với kết cấu kiên cố: sàn bê tông đã đổ xong, bên dưới có hệ thống kèo thép, trụ sắt và tường ngăn được dựng lên nhằm chia thành nhiều phòng. Tổng diện tích xây dựng không phép vào khoảng 90m². Tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, được tập kết.

Đại diện UBND phường cho biết, việc xây dựng trái phép không chỉ gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn làm phát sinh nhiều hệ lụy trong công tác quản lý nhà nước.

Phá dỡ công trình vi phạm tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đây là công trình xây dựng không có giấy phép, nằm trên đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc thi công lén lút, không có người đứng tên cụ thể, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Ông Lê Công Trình - Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam nhấn mạnh, sau khi phát hiện vụ việc, UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực địa, đo đạc và lập biên bản vi phạm. Công trình bị tháo dỡ theo đúng quy định, nhằm đảm bảo trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn.