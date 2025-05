Giảm nghèo nông thôn

An Giang là tỉnh nông nghiệp trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long, đang đạt được kết quả tốt về giảm nghèo, giải quyết việc làm. Trong đó, dòng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (Ngân hàng CSXH) Chi nhánh tỉnh An Giang đóng vai trò như một đòn bẩy vững chắc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.