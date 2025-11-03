Một trường "siết chặt" nội quy: Sinh viên mặc phản cảm, không đi dép quai hậu không được vào trường

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc thực hiện quy định về đeo thẻ sinh viên/học viên, trang phục, nề nếp, tác phong của người học và nhằm đảm bảo kỷ cương, nề nếp, tạo môi trường học tập nghiêm túc, an toàn, lành mạnh cho người học, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo về việc thực hiện quy định về đeo thẻ sinh viên/học viên, trang phục, nề nếp, tác phong của người học năm học 2025 – 2026.

Theo đó, người học phải đeo thẻ sinh viên/học viên khi ra vào Học viện; nếu không đeo thẻ, sinh viên/học viên sẽ không được phép ra vào Học viện.

Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: VAA

Sinh viên mặc đồng phục sinh viên đúng quy cách vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần theo đúng Quy định đồng phục và mặc đồng phục đối với sinh viên. Các ngày còn lại trong tuần sinh viên mặc trang phục tự chọn đảm bảo lịch sự, kín đáo; đi giày hoặc dép có quai hậu theo đúng nội quy của Học viện.

Sinh viên mặc trang phục không đúng quy định, phản cảm, có tác phong không phù hợp sẽ không được vào khuôn viên Học viện, không được vào lớp học.

Nghiêm cấm người học hút thuốc lá trong khuôn viên Học viện.

Học viện cũng đưa ra lưu ý, tất cả các đơn vị chỉ tiếp và làm việc với người học khi người học thực hiện đúng quy định về việc đeo thẻ sinh viên, đảm bảo trang phục và tác phong đúng quy định. Giảng viên không cho người học vào lớp nếu không đeo thẻ sinh viên, trang phục phản cảm, không đúng quy định. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 15/11.

Trước đó, một số trường đại học cũng đã có quy định chặt chẽ trong trang phục của sinh viên. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường đã ban hành văn bản quy định về trang phục cho sinh viên. Theo quy định, sinh viên không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, cạp trễ hay quần jeans rách; áo trễ cổ, sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần; đi dép không có quai hậu; nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu.

Quy định trên không chỉ áp dụng với sinh viên trong thời gian ở trường mà cả ở các hoạt động khác ở bên ngoài, ví dụ bệnh viện, cơ sở thực hành. Ngoài ra, Trường Đại học Y Hà Nội quy định đồng phục khi sinh viên tham gia các sự kiện.

Thông tin này nhận được quan tâm từ dư luận và cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Nói về trang phục của sinh viên hiện nay, một Phó giáo sư giật mình chứng kiến sinh viên ăn mặc "thoải mái" quá mức.

Cụ thể, sau nhiều năm giảng dạy và tiếp xúc trực tiếp với sinh viên, PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm – Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng (VNEI), cho rằng, sự thoải mái và năng động là cần thiết, song không thể đồng nghĩa với sự tuỳ tiện. Việc sinh viên giữ gìn vẻ ngoài chỉn chu còn thể hiện văn hoá, nhân cách và thái độ tôn trọng đối với môi trường học tập.

"Không ít sinh viên nam mặc nguyên quần đùi (không phải quần soóc) cùng đôi dép lê loẹt quẹt bước vào giảng đường. Một số nữ sinh lại chọn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, không khác gì đồ ngủ, chỉ khoác thêm “chiếc áo long bào” hững hờ bên ngoài.

Còn có vô số cách ăn mặc khiến thầy cô không khỏi lắc đầu ngao ngán: áo trắng mỏng manh nhưng nội y lại sặc sỡ, thậm chí có trường hợp "thả rông" – no-bra – ngay trong lớp học”, PGS Kiểm nêu thực tế.

Theo ông, việc nam sinh mặc quần đùi, áo ba lỗ ở nhà hay khi tập thể thao, hoặc nữ sinh diện áo hai dây, cut-out, hở lưng – bụng khi đi chơi là điều bình thường. Tuy nhiên, mang nguyên những trang phục đó lên lớp là không phù hợp. Cần phân biệt rạch ròi giữa “phong cách, cá tính” và sự “lôi thôi, luộm thuộm, cẩu thả”.