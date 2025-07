Một xã mới của tỉnh Đồng Nai mới đang sở hữu một trong những sân bay lớn nhất Đông Nam Á, siêu sân bay của Việt Nam

Xã Long Thành của tỉnh Đồng Nai mới cũng là địa phương duy nhất của cả nước có Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành - siêu sân bay quốc gia, một trong những sân bay lớn nhất Đông Nam Á.

Xã Long Thành - xã “trọng điểm” của tỉnh Đồng Nai mới với siêu sân bay quốc gia

Trên cơ sở Đề án số 379/ĐA-CP ngày 9-5-2025 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai mới năm 2025, ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Xã Long Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Long Thành và 3 xã: Lộc An, Bình Sơn, Long An, có diện tích khoảng 130km², dân số hơn 86.600 người.

Chủ tịch UBND xã Long Thành Lê Hoàng Sơn chia sẻ, địa phương hiện là nơi tập trung nhiều dự án lớn nhất tỉnh, trong đó có các dự án trọng điểm mang tính chiến lược như: Sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt tốc độ cao và hệ thống giao thông kết nối như: đường 769, Lê Duẩn, Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng...

Đặc biệt, xã đang được xem xét triển khai một số dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, triển khai Dự án Khu thương mại tự do. Do đó, khối lượng công việc mà xã Long Thành phải đảm đương rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành - siêu sân bay quốc gia trên địa bàn xã Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Ảnh: H.Lộc

Quá trình triển khai các dự án khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, bất cập về các quy định. Vì vậy, UBND xã kiến nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, nhất là trong hướng dẫn thể chế và bố trí nguồn lực.

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là tổ chức vận hành bộ máy chính quyền mới ổn định, đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, việc sắp xếp, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, minh bạch quy trình, phục vụ tận tâm. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phải là nơi người dân cảm nhận rõ sự đồng hành và gần gũi của chính quyền” - ông Lê Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Xã Long Thành kỳ vọng trở thành hạt nhân của thành phố sân bay

Với vị trí đặc biệt và vai trò chiến lược, xã Long Thành được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics phục vụ trực tiếp cho Sân bay Long Thành.

Tại xã Long Thành, Dự án Sân bay Long Thành có diện tích quy hoạch hơn 5.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, công suất sau năm 2050 lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa. Đây sẽ là trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực, đóng vai trò kết nối quốc tế và nội địa, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch UBND xã Long Thành Lê Hoàng Sơn kiểm tra việc sắp xếp, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Song hành cùng sân bay, một dự án quy mô lớn khác đang chuẩn bị triển khai là Khu thương mại tự do Đồng Nai, tích hợp các chức năng: sản xuất công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo tổ chức ngày 27/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, khu thương mại tự do này sẽ kết nối với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ (Thành phố Hồ Chí Minh) để hình thành một siêu khu thương mại tự do liên vùng, với cơ chế chính sách vượt trội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Với các nhóm chính sách và cơ chế đặc thù đang kiến nghị Trung ương thông qua, Khu thương mại tự do Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế. Để hiện thực hóa dự án này, không thể thiếu vai trò của chính quyền xã Long Thành.

Bên cạnh các dự án lớn, xã cũng chú trọng đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: nhà ở, trường học, cơ sở y tế, văn hóa, cấp thoát nước, thương mại dịch vụ… theo hướng hiện đại, bền vững. Chú trọng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường. Các quy hoạch về phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái và dịch vụ được rà soát lại để phù hợp với định hướng phát triển chung của xã mới và toàn tỉnh.

Xã Long Thành hình thành không phải là việc gộp bản đồ của 4 đơn vị hành chính, mà là một cuộc tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy và không gian phát triển. Nhiệm vụ đặt ra không dừng lại ở việc tổ chức lại chính quyền, mà là kiến tạo một vùng đất đủ tầm vóc để “cất cánh” cùng Sân bay Long Thành.

Với nền tảng chính trị - hành chính, cộng hưởng của các siêu dự án quốc gia và định hướng phát triển từ tỉnh, xã Long Thành đang đứng trước cơ hội để bứt phá. Tin rằng trong tương lai không xa, vùng đất này sẽ trở thành hạt nhân phát triển của thành phố sân bay hiện đại, năng động và hội nhập sâu rộng vào chuỗi kinh tế toàn cầu.

Theo: báo Đồng Nai