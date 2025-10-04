Mua bán trái phép hóa đơn, nữ kế toán ở Lào Cai bị khởi tố

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (SN 1988, kế toán tại Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Thủy - kế toán Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Ảnh: An ninh Lào Cai.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phạm Thị Thủy đã có hành vi "mua bán hóa đơn trái phép" để hợp thức hóa nguồn vật tư không có chứng từ.

Cụ thể, trong năm 2022, với nhiệm vụ được giao là mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Phạm Thị Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi trên thị trường tại Lào Cai và Hà Nội mà không có hóa đơn giá trị gia tăng.

Để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với công ty, Phạm Thị Thủy đã liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng. Phạm Thị Thủy đã trả cho Trần Thị Dung 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Các hóa đơn này được xuất khống nội dung hàng hóa với tổng giá trị hơn 305 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.