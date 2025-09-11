



Không chỉ gây ngập các tuyến đường, cơn dông còn quật ngã nhiều cây xanh lớn tại công viên Bình Phú và công viên Lò Gốm trên đường Nguyễn Văn Luông. Ảnh: CH

Tại khu vực phía Tây thành phố, nhiều tuyến đường như Hồ Học Lãm và Sinco (quận Bình Tân cũ) chìm trong biển nước. Nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải lội nước dắt bộ qua các điểm ngập. Trên đường Võ Văn Kiệt, giao thông bị ùn ứ kéo dài từ cầu Lò Gốm đến nút giao Hồ Ngọc Lãm do mưa lớn đúng vào giờ tan tầm.

Không chỉ gây ngập, cơn dông còn quật ngã nhiều cây xanh lớn. Tại công viên Bình Phú và công viên Lò Gốm trên đường Nguyễn Văn Luông, hàng loạt cây bị bật gốc, ngả nghiêng chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để cưa dọn, khắc phục sự cố.

Một người dân cho biết, cơn mưa xuất hiện với gió giật mạnh khiến nhiều người hoảng hốt tìm chỗ trú.

"Tôi vừa đi ngang công viên thì thấy cây gãy đổ xuống sát đường, may mắn không có ai bị thương," chị Yến Nhi (người dân phường Phú Định) chia sẻ.

Theo cơ quan khí tượng, cơn mưa dông này là do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới. Dự báo, mưa dông tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế trú mưa dưới gốc cây hoặc gần các trụ điện để đảm bảo an toàn.