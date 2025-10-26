Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Tin tức
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 10:10 GMT+7

Mưa lớn, đường sạt lở, nước sông dâng nhanh, Đà Nẵng khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm

+ aA -
Diệu Bình Chủ nhật, ngày 26/10/2025 10:10 GMT+7
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vùng cao Đà Nẵng bị sạt lở, chia cắt; nước sông suối dâng nhanh, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ 1 giờ đến 7 giờ sáng 26/10, khu vực Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây nam thành phố.

Tại khu vực Nam Trà My, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã từ Công an xã Trà Tập đi Trà Cang; tuyến QL40B qua khu vực Thác 5 tầng (xã Trà Tập) cũng bị đất đá vùi lấp, giao thông tê liệt. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực sạt lở cho đến khi được khơi thông.

Khu vực Nam Trà My, TP Đà Nẵng đang đối diện với tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Trên QL14E, đoạn Km84+700 (xã Hiệp Đức), sạt lở đất nghiêm trọng khiến bùn đất, cây cối tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn hoàn toàn. Đáng chú ý, khu vực này từng sạt lở trong đợt mưa lớn cuối tháng 9, dù đã được gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng nhưng tiếp tục bị sụt trượt do mưa kéo dài.

Bùn đất tràn xuống mặt đường trên Quốc lộ 14E.

Cùng thời điểm, mưa lớn khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng nhanh. Thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 và A Vương đều ghi nhận mực nước dâng từ 1 đến 2m chỉ trong 24 giờ qua. Trước diễn biến đó, sáng 26/10, các công ty thủy điện đã phát đi thông báo vận hành điều tiết theo quy trình, trong đó Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến xả từ 500 đến 2.500 m³/s.

Nhiều xã ở Đà Nẵng ngập sâu trong nước sáng 26/10.

Chính quyền các xã vùng cao đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lớn và phòng chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Hiện trên địa bàn xã khu vực này đang có mưa rất to, nước sông suối dâng nhanh, nhiều khu vực thấp trũng đã bị ngập.

Nhiều khu vực tại xã Trà Đốc bị ngập.

“Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời phát đi cảnh báo yêu cầu bà con nâng cao cảnh giác, không chủ quan, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được cảnh báo trước đó”, UBND xã Trà Đốc cho hay.

Tham khảo thêm

Tin mới nhất từ Đà Nẵng liên quan sạt lở đất tuyến đường lên cửa khẩu phụ Việt Nam-Lào, chia làm nhiều tổ nhỏ san gạt

Tin mới nhất từ Đà Nẵng liên quan sạt lở đất tuyến đường lên cửa khẩu phụ Việt Nam-Lào, chia làm nhiều tổ nhỏ san gạt

Sắp có chính sách đất đai riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng

Sắp có chính sách đất đai riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Tin tức
Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Tin tức
Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Tin tức
Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Tin tức
3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Đọc thêm

Phim 18+ của Leonardo DiCaprio lỗ chổng vó
Văn hóa - Giải trí

Phim 18+ của Leonardo DiCaprio lỗ chổng vó

Văn hóa - Giải trí

"One battle after another" được đánh giá rất cao về chất lượng, nhưng kết quả phòng vé không cao như kỳ vọng. Phim nhiều khả năng gây lỗ 100 triệu USD.

Cô gái phá két sắt của gia đình lấy 18 chỉ vàng và hàng trăm triệu đồng theo 'lệnh' của công an 'rởm'
Pháp luật

Cô gái phá két sắt của gia đình lấy 18 chỉ vàng và hàng trăm triệu đồng theo "lệnh" của công an "rởm"

Pháp luật

Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị công an “rởm” bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền và vàng của gia đình.

Real Madrid vs Barcelona (22h15 ngày 26/10): El Clasico bất phân thắng bại?
Thể thao

Real Madrid vs Barcelona (22h15 ngày 26/10): El Clasico bất phân thắng bại?

Thể thao

Real Madrid vs Barcelona là cuộc đọ sức thuộc vòng 10 La Liga và hai đội bóng đang đạt phong độ cao có thể chia điểm ở trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải 2025/2026.

Bắc Mê (Tuyên Quang): Khi hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy không chỉ là... lễ hội
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bắc Mê (Tuyên Quang): Khi hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy không chỉ là... lễ hội

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày 25/10, tại thôn Bản Noong, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội thi cắt lúa nếp và làm bánh giầy năm 2025. Đây không chỉ là lễ hội tôn vinh lao động mà còn là bước đi chiến lược nhằm gắn kết văn hóa bản địa với phát triển du lịch.

Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào của Điện Biên đoạt giải Nhì hội thi tay nghề tại Trung Quốc
Điện Biên Hôm Nay

Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào của Điện Biên đoạt giải Nhì hội thi tay nghề tại Trung Quốc

Điện Biên Hôm Nay

Vượt qua hàng chục đội thi quốc tế của 2 nước Lào và Trung Quốc, các nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Lào ở xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thi kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc “Phổ Nhĩ – Sáng tạo và Thành công” năm 2025.

Cắt rễ dây thần kinh 'xấu' trả lại bước đi vững vàng cho cậu bé bị bại não co cứng 2 chân
Xã hội

Cắt rễ dây thần kinh "xấu" trả lại bước đi vững vàng cho cậu bé bị bại não co cứng 2 chân

Xã hội

Sau 7 năm đi lại khó khăn do mắc bệnh bại não thể co cứng, cậu bé 7 tuổi đã có những bước đi vững vàng đầu tiên nhờ phương pháp điều trị mới.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương báo cáo hằng tuần về chống khai thác IUU
Nhà nông

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương báo cáo hằng tuần về chống khai thác IUU

Nhà nông

UBND TP.HCM yêu cầu các xã, phường, đặc khu ven biển phải gửi báo cáo rà soát tàu cá định kỳ trước 15h thứ năm hằng tuần. Đây là việc làm nhằm quản lý tàu cá chặt chẽ trong công cuộc chống khai thác IUU.

Nga,Ukraine chạy đua chế vũ khí mới hủy diệt lẫn nhau cả trên không, dưới biển lẫn mặt đất
Thế giới

Nga,Ukraine chạy đua chế vũ khí mới hủy diệt lẫn nhau cả trên không, dưới biển lẫn mặt đất

Thế giới

Trên không, dưới biển, lẫn trên bộ, quân đội Nga và Ukraine đang cuốn vào cuộc đấu trí sinh tử, nơi mỗi bên liên tục tìm cách ứng biến và sáng tạo để vượt mặt đối phương, theo CNN.

Nửa tháng tới, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, làm ăn trúng quả đậm, mùa đông ấm no hạnh phúc
Gia đình

Nửa tháng tới, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, làm ăn trúng quả đậm, mùa đông ấm no hạnh phúc

Gia đình

3 con giáp được Thần Tài ưu ái, có vận may tài chính bùng nổ trong nửa tháng tới, có cơ hội đón nhận nguồn thu nhập dồi dào.

Dân một xã ở Phú Thọ trồng bưởi Diễn kiểu gì mà thu tiền tỷ, cả làng phấn đấu xuất khẩu 100 tấn bưởi ang EU, Mỹ?
Nhà nông

Dân một xã ở Phú Thọ trồng bưởi Diễn kiểu gì mà thu tiền tỷ, cả làng phấn đấu xuất khẩu 100 tấn bưởi ang EU, Mỹ?

Nhà nông

Dù còn gần 1 tháng nữa bưởi Diễn mới vào chính vụ, nhưng với mục tiêu xuất khẩu 100 tấn bưởi ngon, bưởi sạch sang EU, Mỹ và mở rộng thị trường Hàn Quốc, các hộ trồng bưởi Diễn ở xóm Đại Đồng (xã Ngọc Lương , huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước đây nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) đang dồn toàn lực "chăm bẵm", bám vườn từng ngày, chăm sóc theo tuân thủ quy trình GlobalGAP...

Bộ Xây dựng chấp thuận lùi tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B, chỉ rõ trách nhiệm của Cục Đường bộ
Kinh tế

Bộ Xây dựng chấp thuận lùi tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B, chỉ rõ trách nhiệm của Cục Đường bộ

Kinh tế

Dù Bộ Xây dựng đã gia hạn tiến độ thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng) đến tháng 3/2026, nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới 'sang chảnh' ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?
Bạn đọc

Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới "sang chảnh" ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?

Bạn đọc

Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, Gia Lai) được đầu tư khang trang, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm mua bán sầm uất của người dân khu vực. Thế nhưng, nay lại rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm.

Tin sáng (26/10): Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil
Thể thao

Tin sáng (26/10): Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil

Thể thao

Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil; M.U theo đuổi Oihan Sancet và Ousmane Diomande; Chelsea và AC Milan muốn chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki; Marc-Andre ter Stegen tìm cách rời khỏi Barcelona; Lamine Yamal bị bạn gái phản ứng mạnh.

Không còn cảnh báo nữa: Nga có thể sẽ tấn công phủ đầu vào châu Âu
Điểm nóng

Không còn cảnh báo nữa: Nga có thể sẽ tấn công phủ đầu vào châu Âu

Điểm nóng

Mặc dù các cuộc tập trận và kiểm tra khả năng sẵn sàng của bộ ba hạt nhân Nga được tổ chức hầu như hàng năm, đặc biệt là vào mùa thu, nhưng cuộc tập trận hiện tại diễn ra ngay sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ bị hủy bỏ và Washington tuyên bố trừng phạt các công ty năng lượng lớn của Nga.

Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Intel, tập đoàn sản xuất chip và bán dẫn hàng đầu của Mỹ, có kế hoạch chuyển một phần hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ nhà máy tại Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam, nơi Intel đặt nhà máy lớn ở TP.HCM.

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới

Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện lộng lẫy, quý phái trong vai trò mới, xứng với danh xưng "nữ thần sắc đẹp".

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Văn hóa - Giải trí

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Văn hóa - Giải trí

MC Phí Linh đã có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu Đồng Tháp.

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú
Pháp luật

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú

Pháp luật

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm đâm đâm 2 anh em ở giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết khiến 1 người tử vong, 1 bị thương đã ra đầu thú.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có
Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Ban tổ chức tiết lộ, thiết kế vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị
Tin tức

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị

Tin tức

Gia cảnh quá khó khăn, nửa đêm, người phụ nữ ra cầu Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị với ý định nhảy cầu tự tử, giải thoát bản thân. Rất may Công an xã Khe Sanh kịp thời có mặt, ngăn chặn kịp thời.

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoàng Ngọc Như, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam diễn ra vào tối qua (25/10).

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục 'bay cao'?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 ở ngưỡng 4.100 USD/ounce, dứt chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Đáng nói, các nhà phân tích nhận định diễn biến này dường như đang củng cố sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng
Chuyển động Sài Gòn

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng

Chuyển động Sài Gòn

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nhiều năm bỏ hoang đã được kích hoạt khi TP.HCM chuyển chủ trương thành phương án chỉ trong một tuần. Tốc độ này mở ra kỳ vọng mới về cách thành phố hành động vì chất lượng sống của người dân.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội
Điểm nóng

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Điểm nóng

Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Thể thao

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng
Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Xã hội

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Văn hóa - Giải trí

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT