Mưa lớn, đường sạt lở, nước sông dâng nhanh, Đà Nẵng khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ 1 giờ đến 7 giờ sáng 26/10, khu vực Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây nam thành phố.

Tại khu vực Nam Trà My, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã từ Công an xã Trà Tập đi Trà Cang; tuyến QL40B qua khu vực Thác 5 tầng (xã Trà Tập) cũng bị đất đá vùi lấp, giao thông tê liệt. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực sạt lở cho đến khi được khơi thông.

Khu vực Nam Trà My, TP Đà Nẵng đang đối diện với tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Trên QL14E, đoạn Km84+700 (xã Hiệp Đức), sạt lở đất nghiêm trọng khiến bùn đất, cây cối tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn hoàn toàn. Đáng chú ý, khu vực này từng sạt lở trong đợt mưa lớn cuối tháng 9, dù đã được gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng nhưng tiếp tục bị sụt trượt do mưa kéo dài.

Bùn đất tràn xuống mặt đường trên Quốc lộ 14E.

Cùng thời điểm, mưa lớn khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng nhanh. Thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 và A Vương đều ghi nhận mực nước dâng từ 1 đến 2m chỉ trong 24 giờ qua. Trước diễn biến đó, sáng 26/10, các công ty thủy điện đã phát đi thông báo vận hành điều tiết theo quy trình, trong đó Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến xả từ 500 đến 2.500 m³/s.

Nhiều xã ở Đà Nẵng ngập sâu trong nước sáng 26/10.

Chính quyền các xã vùng cao đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lớn và phòng chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Hiện trên địa bàn xã khu vực này đang có mưa rất to, nước sông suối dâng nhanh, nhiều khu vực thấp trũng đã bị ngập.

Nhiều khu vực tại xã Trà Đốc bị ngập.

“Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời phát đi cảnh báo yêu cầu bà con nâng cao cảnh giác, không chủ quan, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được cảnh báo trước đó”, UBND xã Trà Đốc cho hay.