Tin tức
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:31 GMT+7

Mưa lớn nước dâng cao ở Quảng Trị, người dân hối hả đưa tài sản lên cao

+ aA -
Trần Anh Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:31 GMT+7
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập sâu, người dân tất bật kê dọn tài sản, chủ động ứng phó với nước lũ dâng cao.
Bình luận 0

Những cơn mưa dồn dập suốt nhiều ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, một số đoạn sạt lở gây chia cắt tạm thời.

Clip: Mưa lớn, nước lũ trên núi đổ về khiến đường dân sinh qua thôn 5, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị bị chia cắt. Clip Trần Anh

Nhiều hộ dân tại các vùng trũng thấp đang gồng mình chống chọi với nước lũ dâng nhanh.

Trên tuyến đường dẫn vào xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm 3 xã: Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nước đã bắt đầu tràn qua các ngõ xóm, người dân phải tất bật kê dọn đồ đạc.

Nước lũ đổ về gây chia cắt nhiều tuyến đường ở các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Ảnh Trần Anh

Anh Phan Văn Minh, ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: “Mưa liên tục nhiều ngày qua khiến nước dâng cao, tràn vào nhà. Từ sáng sớm, cả nhà tôi đã phải kê cao đồ đạc, đưa xe máy và vật dụng quan trọng lên tầng trên để tránh lũ".

“Nước lũ lên bất ngờ, chỉ trong vài tiếng đã ngập cả sân. Cả nhà phải di chuyển đồ đạc và chuẩn bị phương án sơ tán nếu mưa tiếp tục kéo dài", anh Trần Văn Dũng ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, cho hay.

Người dân ở các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị đang tất bật đưa tài sản, như: tủ lạnh, quạt... lên vị trí cao để tránh lũ. Ảnh Trần Anh

Trao đổi với PV báo Dân Việt - Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, lượng mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Đáng chú ý, các hộ dân sinh sống gần khu vực thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam bị ảnh hưởng nặng do dòng chảy tự nhiên bị thay đổi. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương khơi thông dòng chảy và lên phương án di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ cao".

Mưa lớn, lũ đổ về khiến nhiều công trình đang làm dang ở bị ảnh hưởng nặng. Ảnh Trần Anh

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại các xã có mưa lớn, nước lũ lên cao ở Quảng Trị, lực lượng dân quân, công an và hội viên nông dân đã được huy động hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản, vật nuôi lên cao, đồng thời dựng rào tạm tại những đoạn đường ngập sâu để cảnh báo người dân không đi qua.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, liên tục cập nhật cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân nắm bắt kịp thời.

Đồng thời, các địa phương phải chủ động triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đánh bắt cá, vớt củi hoặc vượt sông trong thời điểm này, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trong trường hợp bị chia cắt tạm thời.

