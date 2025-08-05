Chủ đề nóng

Mua NPK Cà Mau: Rước xe, rinh vàng, đón mùa vụ khởi sắc

Thứ ba, ngày 05/08/2025 09:00 GMT+7
Tin chọn phân bón NPK Cà Mau, niềm vui được mùa, được trúng của bà con nông dân càng thêm trọn vẹn khi may mắn trúng xe, trúng vàng và thẻ nạp điện thoại từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025. Sản phẩm chất lượng cùng chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tiếp thêm động lực cho nhà nông trên hành trình gặt hái mùa vàng thịnh vượng.
Trúng xe, trúng vàng, vui vụ mùa khởi sắc

Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 – chương trình khuyến mại thường niên lớn nhất năm dành cho bà con nông dân áp dụng cho dòng sản phẩm NPK Cà Mau đang tạo nên làn sóng hứng khởi cho bà con nông dân khắp cả nước với hơn 1 triệu giải thưởng gồm xe máy Honda Blade, nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 và thẻ nạp điện thoại mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng.

Đặc biệt, mỗi tập livestream quay số vào ngày 15 và/hoặc 30 hàng tháng cũng dần trở thành món ăn tinh thần của nhà nông khi “khui” mới thêm những chủ nhân may mắn trúng xe, trúng vàng. Không những thế, những thử thách thú vị và phần giao lưu ngập tràn tiếng cười cùng các khách mời đặc biệt trong các đợt livestream cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực và những giây phút giải trí hấp dẫn cho bà con sau những giờ canh tác vất vả nơi ruộng vườn.

Nông dân phấn khởi nhận nhẫn vàng 0.5 chỉ vàng 99.99 từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2025.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi những chuyến xe trao giải Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 đã bắt đầu lăn bánh, mang theo nhẫn vàng và xe máy đến tận ngõ, trao tận tay bà con may mắn trúng giải trong các đợt livestream quay số của chương trình. “Vui lắm, phấn khởi lắm, không ngờ mình lại may mắn trở thành nông dân trúng vàng" hay “Trúng thẻ nạp đã mừng, giờ trúng thêm vàng, thiệt vui hết biết. Khoe hoài không chán!” là những chia sẻ mà chương trình nhận được trong hành trình mang “niềm vui thắng lớn” đến cho nông dân cả nước.

Mới đây, phiên livestream quay số đặc biệt ngày 15/07/2025 tiếp tục tìm ra 75 chủ nhân sở hữu nhẫn vàng 99.99 tiếp theo và 15 nông dân đầu tiên trúng xe máy Honda Blade, minh chứng cho cơ hội “trúng lớn” khi mua phân bón NPK Cà Mau. Điển hình như anh Võ Văn Huỳnh đến từ An Giang, nông dân may mắn “trúng kép giải thưởng” vừa trúng vàng, vừa trúng xe máy Honda Blade của chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025.

Anh Huỳnh xúc động chia sẻ: “Khi nghe số điện thoại mình được xướng lên trúng nhẫn vàng vào đợt livestream quay số 15/6 tôi đã vờ oà, xong đến tháng sau 15/7 lại trúng thêm xe máy, tôi thật sự không tin nổi luôn, tim đập thình thịch vì quá bất ngờ và vui sướng. Đây là lần đầu tiên may mắn đến với tôi liên tục như vậy, đúng là "Mùa Vàng Thắng Lớn" thật rồi! Chắc chắn từ nay tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình và luôn tin dùng sản phẩm NPK Cà Mau vì không chỉ chất lượng mà còn mang lại nhiều niềm vui bất ngờ như thế này! Cảm ơn chương trình rất nhiều!”

Xe máy Honda Blade của Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 theo anh Huỳnh về An Giang.

Gieo NPK Cà Mau: Gặt mùa vui, trúng thưởng lớn

NPK Cà Mau không chỉ được biết đến với vai trò là người bạn đồng hành, luôn sát cánh với nhà nông trong những mùa vụ thắng lớn mà còn mang đến với bà con những cơ hội trúng những giải thưởng giá trị, thiết thực và những niềm vui bất ngờ, thú vị.

Sở hữu công nghệ PolyPhosphate trên nền Urea hoá lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu, phân bón NPK Cà Mau giàu lân đa hữu hiệu, hạt phân đồng đều dinh dưỡng giúp cây hấp thu hiệu quả, sinh trưởng và phát triển tốt, tiết kiệm chi phí, công chăm bón và tăng năng suất mùa vụ.

Phân bón NPK Cà Mau với công nghệ PolyPhosphate giúp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và công sức chăm bón cho nhà nông.

Hơn thế nữa, NPK Cà Mau và chương trình khuyến mại Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 đã và đang mang may mắn và niềm vui trúng thưởng cùng nguồn động lực tích cực đến nhiều hộ nông dân khắp mọi miền. Từ đây đến hết ngày 28/2/2026, vẫn còn 45 xe máy, gần 1.000 nhẫn vàng và hàng trăm nghìn thẻ nạp điện thoại đang chờ trao tay những nhà nông may mắn, bà con hãy nhanh tay mua phân bón NPK Cà Mau và chào đón cơ hội “trúng kép”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con có thể truy cập:
https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).

