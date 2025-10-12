Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 07:05 GMT+7

Mùa nước nổi An Giang có loài hoa gì trồi lên mặt nước nở cản chả kịp, hễ bứt lên bờ là bán hút hàng?

Quang Trạng-Thúy Oanh Chủ nhật, ngày 12/10/2025 07:05 GMT+7
Hình ảnh người nông dân với chiếc vỏ lãi, thu hái bông súng (hoa súng) trong mỗi mùa nước nổi đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở An Giang. Tuy công việc vất vả, phải ngâm mình trong nước, song những người dân cần cù, chăm chỉ vẫn gắng gỏi làm việc, kiếm tiền, trang trải cuộc sống.
Hằng năm, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, người dân An Giang lại rộn ràng săn đặc sản cá linh và bông súng. Không ít người dân háo hức bởi lũ đầu mùa về, thân và đọt cây súng mềm và ngọt bán được giá hơn bình thường.

Ông Huỳnh Văn Long, phường Thới Sơn là thợ phu hồ, những tháng mùa nước nổi, ông tranh thủ đi hái bông buổi sáng, chiều về theo cánh thợ làm nửa công.

Nhờ việc hái bông bán, ông có thêm tiền trang trải chi phí gia đình, lo chữa bệnh cho vợ và con cái ăn học. Ông Long tâm sự: “Tính ra, mỗi bông súng chỉ có giá một đến hai nghìn đồng, nhưng chịu khó gom hái thì thu nhập khá lắm”.

Vào mùa bông, ông Long đi thuyền ra đồng, làm việc từ năm giờ sáng, gần trưa, khi bông súng dần héo thì trở về.

Bông súng được ông bó thành từng bó từ hai đến bốn kg rồi bán cho thương lái, mỗi ngày thu nhập khoảng 300 nghìn đồng.

“Mùa hái bông súng chỉ kéo dài chừng ba đến bốn tháng, ăn theo mùa nước nổi, nhưng với nhiều người dân, đó là thời gian để tăng thêm thu nhập”, ông Long chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuyến, cùng đi làm với ông Long cho rằng, nghề hái bông súng vất vả, ngoài việc phải dậy sớm chèo thuyền đi tìm kiếm, còn phải ngâm mình trong nước nhiều giờ để nhổ bông.

“Vì càng ở dưới sâu, đọt súng càng mềm nên phải khéo léo để nhổ, để đọt súng không bị đứt”, anh Tuyến giãi bày.

Người dân hái bông súng mùa nước nổi An Giang phải ngâm mình trong nước trong nhiều giờ liền. Ảnh: Đỗ Phu

Bông súng là loài rau thủy sinh thông dụng và gần gũi trong đời sống của cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vào mùa lũ, nước lên đến đâu thì bông súng ngoi lên tới đó. Bông nở trắng các cánh đồng, dòng kênh…

Theo nhiều người dân, thân của cây bông súng mọc dại có thể dài ba đến năm mét, sau khi cắt gọn, lột bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài, có thể chế biến thành những món ăn dân dã ngon miệng, như: canh chua, nhúng giấm, nhúng lẩu mắm,...

Vào mùa nước nổi, bông súng mọc nhiều và phát triển tốt. Đây cũng là mùa ẩm thực vùng sông nước phát triển. Du khách rất thích các món ăn miền Tây, nhất là món lẩu mắm, lẩu cá linh, lẩu cá kèo có kèm bông súng.

Bà Trần Thị Kim Hai, chủ một nhà hàng bán lẩu mắm ở chợ Châu Đốc (phường Châu Đốc) chia sẻ: Thực khách ăn lẩu mắm thì không thể thiếu bông súng.

Tuy là loại ăn kèm các loại rau nhưng bông súng gần như được lựa chọn hàng đầu. Bông súng với vị ngọt thanh nhẹ, khi nhúng vào lẩu mắm, lẩu cá kèo tạo nên hương vị rất hấp dẫn.

Người làm nghề hái bông súng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, các kênh, đồng đủ nước, tạo điều kiện cho bông súng phát triển.

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, có những năm lũ về ít hoặc về muộn, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bông súng, từ đó ảnh hưởng đến sinh kế của bà con.

Hiện nay ở An Giang, một số hộ đã áp dụng mô hình đào ao giữ nước cho những mùa hạn hán để nuôi cá và trồng bông súng, giúp cho người dân chủ động hơn trong việc khai thác, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Theo: Báo Nhân Dân
