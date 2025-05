Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Nguyên nhân là do, trong sáng sớm nay, ngày 1/5, qua ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ba Vì và có xu hướng di chuyển và mở rộng sang các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng sáng nay, vùng mây này gây mưa cho huyện Ba Vì, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong sáng sớm nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 20 - 40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 40 - 60cm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo nguy cơ ngập ở Hà Nội. Ảnh: VGP.

Tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Trong ngày hôm qua, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/4 đến 06h ngày 01/5 có nơi trên 90mm như: Yên Nguyên (Tuyên Quang) 104.8mm, Cây Thi (Thái Nguyên) 98.6mm, Ngam La 2 (Hà Giang) 95.4mm, …

Ngày hôm nay, 1/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.