Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng rất cao từ đầu năm 2026?

Lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu từ 1/1/2026?

Sau khi họp các bên, Hội đồng tiền lương quốc gia đã nhất trí với phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2026. Theo đó, mức tăng là 7,2%, tùy vùng. Ngay sau khi Hội đồng tiền lương gửi khuyến nghị tăng lương lên Chính Phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo về tiền lương tối thiểu và gửi Bộ Tư pháp đang thẩm định.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là mức đề xuất trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Mức lương tối thiểu năm 2026 tăng 250.000-350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng gồm: Vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho công nhân, lao động làm việc ở khu vực tư sẽ tăng vào đầu năm 2026. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Trước đó, ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, với mức tăng bình quân 6% so với năm 2022.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, lương tối thiểu vùng là mức lương áp dụng cho người lao động làm việc tại khu vực tư. Mức lương này định kỳ tăng hàng năm sau khi Hội đồng tiền lương họp cùng đại diện người lao động và chủ sử dụng.

Qua thực tiễn triển khai, mức lương tối thiểu này đã góp phần bảo đảm mức sống tối thiểu và có cải thiện hơn cho người lao động. Mức tăng lương trên đã có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, góp phần vừa cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức điều chỉnh cao hơn mức sống tối thiểu

Trước đó, sau nhiều lần thảo luận có ý kiến cho rằng chưa nên tăng lương tối thiểu, tuy nhiên, đại diện cho người lao động - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng cần phải điều chỉnh tiền lương để bắt kịp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cả 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, mục tiêu năm 2025 đạt 8% trở lên. Thị trường lao động ổn định và duy trì đà phục hồi; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tốt hơn; tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định và tăng lên, quý sau cao hơn quý trước.

Bên cạnh đó, giá trị thực tế của mức lương tối thiểu tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP bị suy giảm dần theo thời gian do chỉ số giá tiêu dùng tăng (CPI).

Do vậy, với dự kiến CPI năm 2025 và 2026 mỗi năm tăng 3,7% thì mức lương tối thiểu nêu trên sẽ không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ đến hết năm 2026 (thấp hơn khoảng 6,6%).

Đặc biệt, mới đây khi cả nước xây dựng chính quyền 2 cấp, địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu cũng đã có sự thay đổi. Bởi vậy tiền lương tối thiểu vùng cần phải được điều chỉnh sớm.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng cho biết, do đây là chính sách có tác động rộng đến nhiều đối tượng, gồm cả doanh nghiệp và người lao động, vì vậy, các địa bàn áp dụng lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã cần tiếp tục được rà soát, cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương sau sắp xếp.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người lao động.