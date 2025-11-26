Đường dân sinh thôn Vĩnh An, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, được Ban quản lý và nhà thầu mượn cho xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công cao tốc, làm hư hỏng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Clip: Ngọc Vũ.

Đi lại như "đánh vật" trên đường làng

Đường dân sinh thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ cũ, nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) từng là con đường đẹp nhất vùng. Mặt đường nhựa láng mượt, hai bên người dân trồng cây cảnh, hoa tươi. Ai nấy đều chăm chút quét dọn đường làng, góp phần làm đẹp quê hương, xây dựng nông thôn mới đáng sống.

Mặt đường xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ trâu, khiến người dân đi lại rất khó khăn và mất an toàn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhưng giờ đây, cũng trên con đường ấy, ổ gà, ổ trâu chi chít; nắng bụi bay mù mịt, mưa nước đọng thành vũng như “bẫy” người đi đường. Không ít người đã té ngã, nhẹ thì quần áo lấm lem, nặng thì bị thương, trầy xước.

Nhà cạnh đường làng Vĩnh An, bà Trần Thị Khánh than thở: trời nắng, xe chạy qua bụi bay mù mịt, nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa. Khi mưa, nước đọng thành vũng, xe chạy bắn lên tung tóe, bẩn người. Ai không cẩn thận sẽ sập xuống ổ gà, ổ trâu té ngã.

“Tội nhất là học sinh bị ngã xe, quần áo lấm lem, phải về nhà thay mới trở lại trường. Bà con chúng tôi đã nhiều lần dùng đá vá đường, nhưng chỉ một thời gian đâu lại vào đó, đường vẫn chi chít hố hầm”, bà Khánh cho hay.

Bà Trần Thị Khánh (trú thôn Vĩnh An, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) cho biết, đường hư hỏng, nắng bụi, mưa bẩn khiến người dân rất bức xúc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hoàng Công Nguyên – trưởng thôn Vĩnh An, cho biết nguyên nhân đường làng Vĩnh An hư hỏng do xe vận chuyển vật liệu thi công cao tốc chạy nhiều năm nay.

“Trước đây, bà con trong thôn thường xuyên quét dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh làm đẹp con đường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Mỗi độ Tết đến, xuân về, đường làng Vĩnh An rực rỡ cờ hoa, không khí vui tươi. Từ khi xe chở vật liệu thi công cao tốc khiến đường hư hỏng, bà con trong thôn rất buồn nhưng vẫn chấp nhận hi sinh vì việc chung. Giờ đây, cao tốc đã đi vào sử dụng, đề nghị đơn vị có liên quan sửa đường để bà con đón Tết Nguyên đán 2026 và đi lại an toàn hơn”, ông Nguyên nói.

Mượn đường "của dân" thì nhanh, nhưng sửa chữa lại chậm chạp

Tìm hiểu của PV Dân Việt được biết, giữa tháng 9/2023, UBND xã Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) cùng đơn vị thi công dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ) lập biên bản cho mượn đường dân sinh qua thôn Vĩnh An để xe vận chuyển vật liệu thi công cao tốc.

Đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết xe chạy đúng tải trọng, tốc độ, đảm bảo môi trường và khắc phục, sửa chữa khi đường bị hư hỏng.

Ảnh chụp ngày 14/3/2025 cho thấy nhiều xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ chạy vào tuyến đường dân sinh chật hẹp, gây bụi bặm, mất an toàn và làm mặt đường hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tuy nhiên, trong quá trình xe chạy, người dân thôn Vĩnh An đã nhiều lần phản ứng vì xe chạy nhiều, gây bụi bẩn và không chạy theo giờ quy định; lúc học sinh tan tầm xe vẫn lưu thông. Tình trạng này khiến người dân bức xúc, dùng đá, gốc cây… chặn đường, buộc chính quyền địa phương phải can thiệp.

Vấn đề này từng được Báo Dân Việt phản ánh trong bài viết: “Xe tải ‘náo loạn’ đường làng ở Quảng Trị khiến người dân bức xúc”, đăng ngày 14/3/2024.

Ngày 19/8/2025, cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ thông xe, chính thức đưa vào khai thác. Thế nhưng đến nay, đường dân sinh thôn Vĩnh An vẫn chưa được sửa chữa dù đã hư hỏng nghiêm trọng.

Người dân thôn Vĩnh An đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu sớm sửa chữa đường, để bà con đón Tết Nguyên đán 2026 và đi lại an toàn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Thanh Bắc – Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, xác nhận đường dân sinh thôn Vĩnh An hư hỏng đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Bắc cho biết địa phương đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa, hoàn trả lại tuyến đường thôn Vĩnh An nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn một số hạng mục đang hoàn thiện, cộng với thời tiết mưa nhiều, nên việc hoàn trả mặt đường ở thôn Vĩnh An chưa thể thực hiện.

“Khi thời tiết thuận lợi, nền đường khô, chúng tôi sẽ tiến hành thảm lại lớp nhựa đường ở thôn Vĩnh An”, đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.