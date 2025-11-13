MV “Thanh âm chiến thắng” tiếp lửa cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Đây là dự án âm nhạc- điện ảnh độc đáo, tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

MV “Âm thanh chiến thắng” do Vietcontent đầu tư, Viewfinder Media sản xuất công phu với chi phí thực hiện 2,5 tỷ đồng.

Một cảnh trong MV “Âm thanh chiến thắng”

Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của MV “Let’s Shine”, ca khúc chủ đề của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam cùng Vietcontent đầu tư, Viewfinder Media sản xuất.

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các vận động viên Việt Nam liên tục mang về những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách. MV “Thanh âm chiến thắng” là lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, lan tỏa tinh thần "Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi". Tác phẩm không chỉ dành cho vận động viên, mà còn truyền cảm hứng tới mỗi người trẻ Việt Nam: Dám tiến bước, dám thay đổi, dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về MV “Thanh âm chiến thắng”

“Chúng tôi không muốn kể câu chuyện về vinh quang ở vạch đích, mà muốn kể về hành trình, nơi vận động viên chiến thắng chính bản thân mình. "Thanh âm chiến thắng" là tiếng vọng của ý chí, là lời nhắc rằng chiến thắng thật sự không đến từ may mắn, mà từ những lần gục ngã và cùng nhau đứng dậy. Và người hâm mộ chúng ta hãy cố vũ cho họ bằng những thanh âm tôn vinh chiến thắng của những nỗ lực, của sự khổ luyện cho dù có thành công, có huy chương hoặc chưa có huy chương”, nhạc sĩ Đinh Tiến Phúc chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao Việt Nam và những thanh âm chân thực của chiến thắng, MV kể về hành trình từ bóng tối đến ánh sáng, từ những bước chạy đầu tiên, giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập đến khoảnh khắc khắc tên mình trên đỉnh vinh quang. Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay, từ tiếng bước chân, hơi thở, tiếng kiếm chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung, tất cả hòa quyện thành “bản giao hưởng của nỗ lực”, nơi âm thanh của mệt mỏi hóa thành nhịp điệu của khát vọng.

Ê-kip thực hiện và các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33.

Mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của vận động viên, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc. Họ thi đấu trong không gian giả tưởng nhưng mang tinh thần thật, cảm xúc thật và niềm tin thật. “Thanh âm chiến thắng” gửi đi thông điệp cổ động mạnh mẽ: cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng. Đó không chỉ là tinh thần thể thao, mà còn là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy để tiếp tục tiến bước.