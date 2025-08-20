MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”: Một giấc mơ hóa rồng từ trái tim người Việt

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với nhạc sĩ tài hoa về ca khúc đang rất hot này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – tác giả ca khúc 'Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai' đang khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng công chúng thời gian gần đây.

Tác phẩm mới ca ngợi non sông đất nước đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của anh được bắt đầu bằng tiếng gọi “Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống,..”. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị?

- Tình yêu đất nước trong tôi khởi sinh từ rất sớm, nó như một hạt mầm được gieo trong những buổi chào cờ đầu tuần giữa sân trường, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng hát Quốc ca, Đội ca vang vọng. Thầy cô và nhà trường đã thắp lên trong tôi những chồi non đầu tiên của tình yêu quê hương.

Lớn lên, tôi mới hiểu rằng tình yêu ấy không chỉ là điều được dạy. Nó như DNA nằm sâu trong huyết quản mỗi người Việt. Mỗi khi đặt chân tới những vùng đất linh thiêng của tổ quốc, trong lòng tôi bừng lên một niềm tự hào, một cảm giác biết ơn: Mình là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu can trường, kiên cường, quyết liệt.

Có lẽ chính từ những tầng sâu ấy trong tiềm thức, mà khi đặt bút viết bài hát này, tiếng gọi “Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống…” vang lên trong tôi như một tiếng gọi từ vô thức. Và cứ như vậy, từng lời nhạc tuôn trào để tôi viết nên “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai”.

Tình yêu đất nước nảy nở từ sớm trong mỗi người, như hạt mầm được gieo trong ký ức trong trẻo nhất.

Có vẻ là thử thách khi anh tiếp tục lựa chọn chủ đề lớn về tình yêu đất nước sau thành công của ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Điều gì thôi thúc anh theo đuổi chủ đề đó?

- Ca khúc này, cũng như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, đều là những cảm xúc sôi sục trào dâng trong tôi những ngày trọng đại của đất nước. Tôi vẫn luôn viết từ cảm xúc chân thành của chính mình, và các sự kiện lớn của đất nước mang lại cho tôi nhiều cảm xúc.

Nếu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là bài hát khiến cho chúng ta nghĩ về quá khứ, biết ơn quá khứ, thì “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” là một sự nối tiếp, mang nguồn năng lượng khác, là một lời tổng động viên, một tiếng hô xung phong, để chúng ta cùng nhau cất những bước chân thật nhanh, thật vững vàng và đầy tích cực hướng đến tương lai tươi mới, tốt đẹp hơn. Một tương lai mà đất nước chúng ta sẽ hóa rồng, vươn mình trở thành một trong những quốc gia mạnh mẽ hàng đầu châu Á, có vị thế trên thế giới.

Tôi muốn truyền tải nhiều thông điệp thông qua những câu chữ giản dị. Tôi viết cho những sớm mai đất nước mình đổi khác.

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về quá trình sáng tác bài hát này?

Một trong những chất xúc tác đặc biệt đến với tôi rất bất ngờ, đó là khi tôi có dịp trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB. Những trăn trở rất chân thành, rất tâm huyết của họ về tinh thần tự hào dân tộc, về trách nhiệm đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên chuyển mình đã chạm tới cảm xúc của tôi.

Tôi nhận ra rằng, không chỉ nghệ sĩ, mà ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu chúng ta cùng chung một lý tưởng vì Tổ quốc, thì mọi nỗ lực dù thầm lặng hay mạnh mẽ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều xứng đáng được tôn vinh. Và âm nhạc là cách tôi lan tỏa điều đó. Từ cuộc gặp gỡ đó, tôi đã viết bài hát này để kết nối trái tim người Việt, viết nên câu chuyện tự hào của dân tộc bằng âm nhạc.

Tuyệt vời hơn nữa, khi tôi nghĩ đến ca sĩ sẽ trình bày ca khúc này trong quá trình thai nghén tác phẩm và ngỏ lời với ca sĩ Tùng Dương, Tùng Dương nhận lời vui vẻ ngay lập tức.

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” chính thức ra mắt ngày 14/8 vừa qua và đã đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước trong ca khúc này được anh thể hiện ra sao?

- “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một ngày làm việc hiệu quả, cho một chặng đường không ngừng tiến bước về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt.

Tôi có viết “Vẽ lại quê hương, vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc”. Câu hát này phản ánh chủ trương "sắp xếp lại giang sơn" của Đảng và Nhà nước- một bước đi lịch sử. Không có sự phát triển nào không đi cùng thay đổi. Hãy học cách thích nghi vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc, vì sự phát triển chung.

Tôi chỉ đơn thuần viết những gì mình cảm thấy, mình muốn truyền đạt, một cách vô tư, trong sáng và chân thành nhất. Và tôi hy vọng sự tinh khiết của nguồn cảm xúc đó sẽ được truyền trọn vẹn tới khán giả.

Xin cảm ơn nhạc sĩ!