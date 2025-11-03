Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Văn hóa - Giải trí
Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với "tiểu tam" mà không hề hay biết

"Tiểu tam" bất ngờ chuyển đến sống cùng tòa nhà với Mỹ Anh (Phương Oanh) khiến diễn biến phim "Gió qua khoảng trời xanh" trở nên kịch tính.
Diễn biến mới phim Gió ngang khoảng trời xanh có Phương Oanh đóng


Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 37 lên sóng tối nay, 3/11, Ngân (Việt Hoa) không ngờ lại gặp Dũng (Phùng Đức Hiếu) khi tới khai trương quán trà của Mỹ Anh (Phương Oanh). Ngân nhận là em gái chủ quán đồng thời dằn mặt Dũng, thậm chí còn dọa sẽ mách Mỹ Anh đuổi việc Dũng nếu anh làm việc không đàng hoàng.

Diễn biến tập 37 Gió ngang khoảng trời xanh. Nguồn: VFC

Không chỉ đến chúc mừng Mỹ Anh khai trương quán, Linh (Lan Phương) còn khiến Đăng (Doãn Quốc Đam) đứng ngồi không yên khi quyết định chuyển đến chung cư mình đang ở. Không những vậy, Linh còn thuê luôn căn hộ ở tầng trên để làm “hàng xóm gần”. Mỹ Anh vô tư nên mời Linh xuống nhà ăn tối, còn Linh lại mời Mỹ Anh lên nhà mình ăn hoa quả tráng miệng.

"Tiểu tam" chuyển đến ở cùng tòa nhà với vợ chồng Mỹ Anh (Phương Oanh). Ảnh: VTV

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) thay đổi hẳn thái độ với Lâm (Hà Thành), thậm chí còn mua trà ở quán Mỹ Anh mời cậu em đồng nghiệp. “Chị quý em, chị mua cho em không được à?”, Lam nói. Đoán trước Lam định nhờ mình một việc gì đó nên Lâm từ chối luôn khiến cô nàng chưng hửng. Lam tỏ ra khó hiểu khi trước đây Lâm luôn sẵn lòng giúp đỡ mình, còn giờ đối xử với cô khác hẳn.

Mỹ Anh ngày càng thân thiết với Linh. Ảnh: VTV

Lý do Lâm thay đổi thái độ với Lam? Đăng sẽ làm gì để đối phó với Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 37 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Gió ngang khoảng trời xanh – bộ phim có sự góp mặt của Phương Oanh và Lan Phương – dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV tuần từ 20/10 đến 26/10/2025.

Phim giờ vàng VTV có diễn viên Phương Oanh gây sốt

Theo báo cáo từ VTVRatings – Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh với sự tham gia của các diễn viên Phương Oanh, Lan Phương, Doãn Quốc Đam… dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV tuần từ 20 – 26/10/2025.

Theo đó, tổng cộng hơn 6,2 triệu khán giả trên cả nước đã xem Gió ngang khoảng trời xanh, trung bình có hơn 4,6 triệu người xem mỗi phút, rating đạt 6,50%.

Bộ phim có Phương Oanh đang gây sốt. Ảnh: VTV

Mặc dù bộ phim liên tục vướng tranh cãi về việc chọn diễn viên, tạo hình nhân vật tổng tài bị chê “phèn” và nhiều cảnh phim chưa thuyết phục, Gió ngang khoảng trời xanh vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ kể từ khi phát sóng gần ba tháng qua, cùng nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem. Chuyện đời tư của hai diễn viên chính Phương Oanh và Lan Phương cũng góp phần tạo thêm sự chú ý cho bộ phim.

Đứng thứ hai trong danh sách phim được xem nhiều nhất sau Gió ngang khoảng trời xanhCách em 1 milimet với 5,7 triệu khán giả theo dõi, rating 6,08%. Bộ phim đang gia tăng sức hút ở phần phim trưởng thành với sự góp mặt của Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Huỳnh Anh…

Vị trí thứ ba thuộc về Có anh, nơi ấy bình yên với 2,9 triệu khán giả xem, rating 3,46%. Tuần tới, bảng xếp hạng dự kiến sẽ có thay đổi khi Có anh, nơi ấy bình yên kết thúc phát sóng, nhường chỗ cho bộ phim chính luận Lằn ranh với sự tham gia của NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Mạnh Trường…

