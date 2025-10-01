Chủ đề nóng

Mỹ thừa nhận kênh bí mật để ông Trump đàm phán với ông Putin

V.N (Theo Strana) Thứ tư, ngày 01/10/2025 14:36 GMT+7
Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Ukraine và Nga Keith Kellogg xác nhận rằng, Nhà Trắng thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin - theo báo Anh The Guardian.
Phát biểu với The Guardian, Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Ukraine và Nga, Keith Kellogg nói: "Chúng tôi biết ông ấy trao đổi rất nhiều với Tổng thống Putin. Chúng tôi không biết ông ấy nói gì, nhưng chúng tôi biết là ông ấy liên lạc với ông ấy. Chúng tôi thiết lập quan hệ để bảo đảm có các kênh liên lạc mở, để mọi thông điệp của chúng tôi đến được với Tổng thống Putin".

Ông Kellogg thừa nhận, việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Belarus được xem xét vì mục đích này, chứ không phải nhằm giải phóng các tù nhân chính trị.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều này; ban đầu chúng tôi không định đến đó để thả tù nhân chính trị” - ông Kellogg nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump bổ sung rằng Mỹ muốn “những thông điệp gửi đến Vladimir Putin phải tương thích với thông điệp gửi tới các kênh khác”.

“Tôi không quan tâm đó là Kirill Dmitriev hay Yuri Ushakov, tôi không quan tâm đó là Lukashenko hay ai khác. Điều quan trọng là những thông điệp đó phải được chuyển tải” - ông Kellogg tuyên bố.

Ông nhấn mạnh Mỹ không “ngây thơ” về Lukashenko và “chúng tôi biết rằng nếu ông ta thả một tù nhân, thì rất có thể ông ta sẽ bắt thêm hai người khác”.

Theo lời ông, lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Belarus Belavia được dỡ bỏ để công ty này có thể sửa chữa máy bay, bởi vì “phương án ưu tiên là máy bay của họ không rơi xuống từ bầu trời”, nhưng đồng thời đã nêu rõ rằng họ không được sử dụng chúng cho “mục đích ác ý” và đưa người di cư vào châu Âu.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung cho phép thực hiện các giao dịch tài chính với hãng hàng không Belarus “Belavia” và các công ty con của hãng.

Trước đó, nhà báo Simon Shuster của tạp chí Time cho biết Tổng thống Belarus đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

