Mỹ tiết lộ chi tiết bất thường trong cuộc trò chuyện giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ảnh Nhà Trắng

"Tổng thống (Trump) đã gửi cho ông ấy (Putin) một tin nhắn (về ý định gọi điện). Ông Putin nói: 'Được rồi, tôi sẽ nghe máy thêm 15 phút nữa, hoặc anh có thể gọi lại cho tôi vào ngày mai,'" ông Bessent nói.

Ông Bessent cũng bày tỏ quan điểm rằng tổng thống Nga đang mong đợi cuộc gọi từ người đồng cấp Mỹ, điều này một lần nữa nhấn mạnh mong muốn thiết lập đối thoại với Washington.

Ngày 18/8, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin và thông báo về kết quả cuộc đàm phán tại Washington. Cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến ​​của phía Mỹ và kéo dài 40 phút.

Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine , đồng thời nhất trí thảo luận về khả năng nâng cao số lượng đại diện của Moskva và Kiev tại các cuộc đàm phán.