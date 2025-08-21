Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh Reuters

Trước đó ngày 18/8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, ông Merz cho biết ông muốn đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trước cuộc họp tiếp theo. Ông cũng tuyên bố ý định thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine với các đối tác trong liên minh cầm quyền tại Berlin - "thậm chí cả vấn đề liệu các quyết định đòi hỏi sự ủy quyền, do Quốc hội Đức đưa ra, có nên được thông qua hay không".

"Nhìn chung, Thủ tướng Merz không đóng vai trò xây dựng nào (trong các cuộc đàm phán). Người ta thường có ấn tượng rằng ông ấy mơ ước trả thù Nga", chuyên gia Dagdelen nói.

Chính trị gia này nhấn mạnh rằng Đức "trong mọi trường hợp" không nên tham gia vào việc gửi quân đến Ukraine như một phần của các biện pháp đảm bảo an ninh, như ông Merz đã thừa nhận trước đó. "Đây sẽ là con đường dẫn đến chiến tranh với Nga và là một bước đi hoàn toàn vô trách nhiệm - cũng cần phải xét đến lịch sử", bà giải thích.

Dagdelen cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ ông ở châu Âu "thực sự mong muốn hòa bình". Bà nói thêm: "Về mặt cá nhân, ông ấy đang gặp quá nhiều rủi ro".

Ngày 18/8, ông Trump đã tiếp đón ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, ông Trump tuyên bố ông sẽ không so sánh các đảm bảo an ninh mà Kiev có thể nhận được với những đảm bảo hiện có trong NATO. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không có quân đội Mỹ ở Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tờ Bloomberg đưa tin rằng các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu dành cho Kiev sẽ dựa trên hoạt động của một "liên minh tự nguyện", có thể bao gồm một lực lượng đa quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào về việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Những tuyên bố về khả năng triển khai một lực lượng NATO tại Ukraine, được đưa ra tại Anh và các nước châu Âu khác, trước đây bị Bộ Ngoại giao Nga gọi là hành động kích động tiếp tục các hành động quân sự.