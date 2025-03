Nam ca sĩ bị bắt tại nhà tắm công cộng là ai?

Tờ Dimsum Daily đưa tin, Kousuke Atari bị bắt vào sáng sớm 28/3 (giờ địa phương) tại nhà tắm công cộng ở Gotanda, Tokyo, với cáo buộc tấn công tình dục .

Kousuke Atari bị bắt vì tình nghi tấn công tình dục.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày. Atari có hành vi tấn công tình dục người đàn ông ngoài 20 tuổi đang ngủ trên ghế nhà tắm. Nạn nhân phản ứng nhanh chóng, khống chế Atari rồi báo cho nhân viên nhà tắm. Cảnh sát được gọi đến không lâu sau đó và Atari bị bắt.

Tại trụ sở cảnh sát, Atari được cho là phủ nhận cáo buộc. Trong khi đó, công ty quản lý tuyên bố chưa thể liên lạc với nghệ sĩ của họ kể từ khi vụ việc xảy ra. Đại diện công ty gửi lời xin lỗi tới nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh đang theo dõi sát sao tình hình.

“Trước hết, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ và tất cả người liên quan vì gây ra lo lắng, cũng như bất tiện lớn này. Chúng tôi đã biết về các báo cáo liên quan đến vấn đề này, nhưng hiện tại không thể liên lạc được với người trong cuộc và đang trong quá trình xác minh vụ việc. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn ngay khi xác nhận được thông tin chi tiết. Rất mong nhận được sự thông cảm từ các bạn”, trích thông báo từ công ty quản lý.

Tin tức Atari bị bắt khiến dư luận Nhật Bản dậy sóng. Đa số khán giả bày tỏ không dám tin nam ca sĩ 45 tuổi gây ra chuyện động trời như vậy.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi bị sốc khi nghe tin này”, “Điều này thật không thể tin nổi”, “Xâm hại tình dục tại nhà tắm công cộng sao? Chuyện này không phải đùa đúng không?”, “Thế giới này thật điên rồ”, “Tôi không muốn tin vào điều này. Tôi thực sự thích các bài hát của anh ấy”, “Dù đối tượng là ai, làm điều như vậy là hành vi không thể chấp nhận được. Trẻ em tiểu học cũng biết điều đó”, “Hy vọng điều này không phải sự thật”, "Tôi không bao giờ dám ngủ trong nhà tắm công cộng nữa"...

Người hâm mộ không muốn tin Kousuke Atari bị bắt.

Kousuke Atari sinh năm 1980 tại đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Anh là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản.

Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2006 và trở nên nổi tiếng vào một năm sau với bài hát Hana. Anh cũng được yêu thích khi thể hiện các bản nhạc phim hoạt hình đình đám, bao gồm Bleach .

Ngoài ra, Kousuke Atari còn thử sức ở vai trò diễn viên. Một trong những tác phẩm được nhớ đến nhiều nhất của anh là bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) Cape No.7 . Anh cũng trình bày ca khúc chủ đề tiếng Nhật Go Your Own Far Away cho bộ phim.