Liên quan đến vụ học sinh Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam, Bắc Giang đánh bạn ngay trong trường học, ngày 28/4, đại diện Phòng GDĐT huyện Lục Nam cho hay: Trường đã tạm đình chỉ 3 học sinh chờ kết luận của công an, sau đó sẽ xử lý theo quy định.

Theo đó, 3 học sinh bị tạm đình chỉ gồm: Phạm T.D, Dương G.B và Nguyễn Ng.D cả 3 học sinh đều học lớp 7.

Nam sinh bị bạn đánh ở Bắc Giang. Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ thêm về nam sinh bị bạn đánh, đại diện Phòng GDĐT huyện Lục Nam cũng cho biết: "Em học sinh này đi học bình thường, ổn định tâm lý. Hiện cơ quan chức năng và ngành giáo dục đang phối hợp để tuyên truyền, chấn chỉnh chung với học sinh".

Trước đó, hết giờ học buổi sáng ngày 22/4, vào khoảng 11h30, học sinh Nguyễn D.L (học lớp 6) bị các học sinh Phạm T.D, Dương G.B (cùng học lớp 7) Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 đánh tại khu vực nhà đa năng. Trong quá trình xô xát đó, học sinh Nguyễn Ng.D (học lớp 7) dùng điện thoại quay lại video và clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng GDĐT huyện Lục Nam yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 phối hợp với chính quyền địa phương, Công an thị trấn Đồi Ngô xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định và báo cáo Trưởng Phòng GDĐT nội dung vụ việc và các biện pháp xử lý.

Đại diện Sở GDĐT Bắc Giang cũng cho biết, Sở đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Đoàn công tác về làm việc trực tiếp với Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1, trao đổi với Phòng GDĐT và Công an thị trấn Đồi Ngô nhằm xác minh cụ thể diễn biến vụ việc; chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý học sinh, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.