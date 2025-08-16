



Hiện trường vụ nam sinh viên bị xe ben kéo lê gần 2km, tử vong thương tâm ở xã Bà Điểm. Ảnh: CH

Sáng 16/8, Công an xã Bà Điểm đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam sinh viên tên H., đang học năm 4 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Tối 15/8, H. điều khiển xe máy trên đường Phan Văn Hớn, theo hướng từ ngã ba Giồng đi Bà Điểm. Khi đến đoạn gần cầu Bà Mẫn thì xảy ra va chạm với xe ben (chưa rõ biển số). Cú va chạm mạnh khiến nam sinh viên bị xe ben kéo lê gần 2km, tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng.

"Cha của H. đang trên đường từ Bình Định vào để làm thủ tục nhận thi thể con tại nhà xác phường Bình Hưng Hòa", một người thân của nạn nhân chia sẻ.

Liên quan đến tình hình giao thông, theo thông tin từ Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 16/8.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Ngã Tư Ga. Ảnh: MH

Thời điểm trên, một xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu vượt Ngã Tư Ga, hướng từ quận 12 về quận Gò Vấp (cũ). Chiếc xe này đã tông trực diện vào xe của một tài xế công nghệ đang đi đúng làn đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy hư hỏng nặng. Ngoài ra, một người đàn ông đi xe máy khác phía sau cũng bị giật mình, ngã xuống đường và bị thương nhẹ.

Hiện, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp cùng Đội CSGT Bình Triệu để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích của tài xế gây tai nạn.