Đến 1h30 ngày 16/8, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ người đàn ông lái xe ôm công nghệ bị một đối tượng nam (chưa rõ danh tính) cắt cổ, tử vong trong con hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cắt cổ ở con hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống ở con hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe nhiều tiếng la hét. Đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông lái xe ôm công nghệ đã tử vong, trên cổ có vết cắt sâu. Cạnh nạn nhân là chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu (cũ) cùng với túi xách, trong đó ví tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến hiện trường, trích xuất camera, truy tìm đối tượng gây án.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, cảnh sát đã bắt được đối tượng gây án, đang lập hồ sơ, lấy lời khai. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tên P. (SN 1978), danh tính kẻ gây án chưa được công bố.

Thi thể của nạn nhân hiện đã được đưa về nhà xác ở phường Bình Hưng Hòa để làm các thủ tục liên quan.