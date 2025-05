"Nam thần màn ảnh Việt" Lãnh Thanh chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi bị liệt dây thần kinh số 7

Trưa 5/4, trước sự lo lắng của bạn bè và cộng đồng mạng, "nam thần màn ảnh Việt" Lãnh Thanh đã đăng tải một clip chia sẻ chi tiết về tình hình sức khỏe của mình sau khi phát hiện bị liệt dây thần kinh số 7.

Nam thần màn ảnh Việt Lãnh Thanh vừa bị liệt dây thần kinh số 7. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên kể lại: “Cuối tuần qua, tôi lên Đà Lạt thăm một số người bạn. Do thời tiết mưa nên tôi chỉ ở trong nhà khoảng ba ngày. Sáng thứ Hai, tôi trở về TP.HCM và chiều cùng ngày có đi bơi với một người bạn. Trong lúc bơi, tôi nhận thấy mắt bên trái bị rát. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản do nước hồ bơi. Trước đó, khi nằm xe giường nằm từ Đà Lạt về, tôi cảm thấy đau ở cầu vai trái, giống như có dùi nhọn chọc vào. Tôi chỉ nghĩ là do mỏi vai”.

Sáng thứ Ba, Lãnh Thanh bắt đầu thấy tê nửa mặt bên trái. Anh nhớ lại bạn bè từng mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 và nghi ngờ bản thân cũng gặp phải tình trạng này. Tự tìm hiểu thông tin trên mạng, anh nhận thấy mình có thêm các dấu hiệu như ù tai, mỏi hàm bên trái, nhói đau sau tai và đau mỏi vai. “Những dấu hiệu này cho thấy tôi đã bị nhiễm hàn khí, hay còn gọi là trúng gió,” nam diễn viên chia sẻ.

Lãnh Thanh công khai gương mặt bị biến dạng một nửa. Ảnh: Chụp màn hình

Để minh họa rõ hơn cho khán giả, Lãnh Thanh lấy tay che nửa mặt bên trái và cho thấy cơ mặt bên phải vẫn hoạt động bình thường, trong khi anh gần như không thể điều khiển cơ mặt bên trái. “Thậm chí lưỡi của tôi cũng chia ra làm hai nửa riêng biệt. Khi ăn, lưỡi bên phải có vị, còn bên trái thì không. Khi cười, cơ mặt hoàn toàn kéo lệch sang phải. Hiện tại tôi đang ở mức độ nhẹ nên mọi người vẫn thấy gương mặt khá bình thường”, anh cho biết.

Lãnh Thanh cũng chia sẻ thói quen sinh hoạt hàng ngày: dậy sớm, tắm nắng, nhìn mặt trời, thường xuyên tập thể thao và hạn chế tắm đêm. Anh khuyên: “Mọi người nên hạn chế tắm sau 23h, tốt nhất là trước 21h”.

Nam diễn viên cho biết thêm: “Cuối năm ngoái, tôi phải cởi trần quay phim ba đêm trong thời tiết lạnh ở Hà Nội mà không phát bệnh. Nhưng lần này, vừa trở về từ Đà Lạt – nơi không lạnh lắm – lại phát bệnh. Điều này cho thấy bệnh không chỉ do thức khuya mà còn có thể do nhiều yếu tố cộng dồn". Anh tiết lộ thời gian gần đây gần như chỉ làm việc tại nhà và tập trung sáng tạo ý tưởng.

Lãnh Thanh cho biết là người thường xuyên hoạt động thể thao, phơi nắng. Ảnh: FBNV

Kết thúc bài chia sẻ, Lãnh Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh: “Đôi khi những dấu hiệu như mỏi vai, ù tai, đau họng cứ tích tụ mà chúng ta không chú ý. Tôi sẵn sàng bỏ qua sự xấu xí trên khuôn mặt để nhắn gửi mọi người: hãy phát hiện bệnh sớm, đừng ngại và đừng tiếc vài trăm nghìn để đi khám".

Lãnh Thanh, tên thật Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1993 tại Thái Bình, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của điện ảnh Việt Nam hiện nay và được gọi là "nam thần thế hệ mới" hay "viên ngọc thô" của điện ảnh Việt. Sở hữu ngoại hình điển trai với nét nam tính, lãng tử cùng đôi mắt sâu cuốn hút, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, Lãnh Thanh từng tốt nghiệp chuyên ngành máy tính năm 2014, nhưng đam mê diễn xuất đã dẫn anh rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.



Sinh ra trong một gia đình nông dân, tuổi thơ của Lãnh Thanh gắn liền với bà ngoại do bố mẹ đi làm ăn xa. Những tấm poster của các diễn viên đình đám như Lý Hùng, Việt Trinh treo trên tường nhà đã nhen nhóm trong anh niềm đam mê điện ảnh từ nhỏ. Cơ duyên đến khi một người bạn học tại Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội mời anh tham gia quay phim tốt nghiệp. Nhận ra tiềm năng của bản thân, Lãnh Thanh quyết định Nam tiến để theo đuổi đam mê.

Lãnh Thanh thường xuyên tham gia các phim phải hoạt động nhiều nhưng chưa hề gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV

Bước đầu khởi nghiệp với vai trò người mẫu, Lãnh Thanh sải bước trên nhiều sàn diễn lớn như Vietnam International Fashion Week, thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng rắn rỏi và thần thái nổi bật. Năm 2017, anh bắt đầu thử sức với điện ảnh qua các vai diễn nhỏ. Đến năm 2019, Lãnh Thanh thực sự bùng nổ khi đảm nhận vai chính trong phim Thưa mẹ con đi, vào vai Văn – một chàng trai đồng tính trở về Việt Nam sau thời gian du học. Diễn xuất chân thật, cảm xúc của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Tiếp nối thành công, Lãnh Thanh tham gia Chị chị em em (2019), hợp tác cùng Chi Pu và Thanh Hằng. Vai diễn Huy – một chàng trai có mối quan hệ phức tạp với hai nhân vật nữ chính – tiếp tục khẳng định khả năng hóa thân đa dạng của anh. Ngoài điện ảnh, Lãnh Thanh còn góp mặt trong các MV đình đám như Duyên mình lỡ (Hương Tràm) và Anh ơi ở lại (Chi Pu), để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.

Gương mặt lúc bình thường của "nam thần màn ảnh Việt" Lãnh Thanh. Ảnh: FBNV

Năm 2023, anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai Gia An trong phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về – một thiếu gia giàu có mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nam diễn viên sau thời gian tập trung cho điện ảnh.

Với những nỗ lực không ngừng, Lãnh Thanh đã gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng. Năm 2020, anh được vinh danh “Nam diễn viên của năm” tại Men&Life Awards và đoạt giải “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại Ngôi Sao Xanh nhờ vai diễn trong Chị chị em em.