Nắng như "đổ lửa", thợ làng nghề đá nổi tiếng Ninh Bình vẫn cặm cụi "thổi hồn" vào đá

Ghi nhận của PV Dân Việt vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 5/8, nền nhiệt độ ngoài trời tại làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã lên tới gần 40 độ C. Dù vậy, những âm thanh đặc trưng của làng nghề như tiếng mài, tiếng búa đục vẫn vang lên đều đặn.

Clip: Nắng nóng gần 40 độ C, những người thợ đá mỹ nghệ Ninh Vân (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn miệt mài công việc.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và hiệu suất lao động của người dân.

Ông Phạm Văn Tuấn, một thợ đá lâu năm ở phường Nam Hoa Lư chia sẻ: “Làm việc dưới trời nắng gắt rất đuối sức, phải tiếp nước liên tục. Nhưng vì đã nhận đơn hàng của khách nên chúng tôi phải cố gắng làm cho kịp”.

Dù nắng gần 40 độ C, một người thợ chế tác đá Ninh Vân vẫn cặm cụi cắt, mài đá. Ảnh: Vũ Thượng

Công việc chế tác đá mỹ nghệ chủ yếu diễn ra ngoài trời. Dưới cái nắng chói chang, những người thợ vẫn cần mẫn làm việc, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bụi đá mịn bay mù mịt do không khí khô nóng khiến công việc càng trở nên vất vả.

Chị Lương Thị Bình (phường Nam Hoa Lư) cho biết: "Bình thường chúng tôi làm 8 tiếng một ngày. Những ngày nắng nóng thế này, chúng tôi thường đi làm sớm hơn để về sớm. Biết là mệt, nhưng đây là cái nghề của mình, không bỏ được”.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, chị Lương Thị Bình vẫn nỗ lực hoàn thành những đơn hàng. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh người thợ làm đá luôn đặt 2 đến 3 cái quạt nhằm hạ nhiệt độ. Ảnh: Vũ Thượng

Sản phẩm chủ yếu tại làng nghề đá Ninh Vân như: Lăng mộ, tượng thờ, đồ thờ cúng...Ảnh: Vũ Thượng

Bằng đôi bàn tay khéo léo, những người thợ tài hoa miệt mài biến những khối đá thô sơ thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, với muôn hình vạn trạng độc đáo.

Để giảm bớt khó khăn cho người lao động, các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ ở đây đã chủ động tìm cách chống nóng. Nhiều nơi đã lắp đặt quạt gió ở gần khu vực làm việc, căng lưới cước đen hoặc lợp tôn để che nắng. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ giúp giảm bớt một phần cái nóng gay gắt.

Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Sự kiên trì, tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với sản phẩm đã giúp những người thợ ở làng nghề đá Ninh Vân vượt qua mọi khó khăn của thời tiết, tiếp tục gìn giữ và phát triển nét văn hóa truyền thống của quê hương.