Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Lao động mong được tăng lương sớm trong năm 2026

Phát biểu cuối phiên họp chiều 30/10 tại hội trường Diên Hồng về tình hình ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, theo kế hoạch, việc tăng lương sẽ được thực hiện vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, Thủ tướng sẽ xin ý kiến Quốc hội để có thể tăng lương sớm hơn.

Trước thông tin trên, anh Nguyễn Văn Nam, 30 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh và đồng nghiệp khá vui khi nghe tin. Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn Nam nói: "Cả hai vợ chồng tôi đều là công chức. Chúng tôi đi làm được 6 năm, công việc làm chuyên viên văn phòng bộ phận một cửa, ngoài tiền lương cả hai vợ chồng không có thêm nguồn thu nhập nào khác nên chỉ trông chờ được tăng lương".

Hiện nay mức lương của anh Nam và vợ vào khoảng hơn 7 triệu đồng, cộng cả khoản lương tăng thêm thì được hơn 10 triệu đồng. So với mức tiền lương 3 năm trước thu nhập giờ tăng hơn nhiều. Tuy vậy, mức thu nhập này vẫn thấp so với bạn bè trang lứa làm ở doanh nghiệp ngoài.

Đa phần công chức, viên chức, người lao động đều hy vọng sớm được tăng lương để bù đắp trượt giá. Ảnh: CP

Công việc ngày càng áp lực, vất vả, mà tiền lương tăng vẫn không đáp ứng được nhu cầu sống của anh và các thành viên gia đình.

"2 vợ chồng thu nhập 25 triệu đồng/tháng nhưng cũng chỉ đủ lo chi phí tối thiểu như tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học của 2 con. Mọi khoản đầu tư cho vui chơi giải trí vợ chồng tôi đều cắt giảm", anh Nam nói.

Đồng tình tăng lương sớm trong năm 2026 và cải cách tiền lương



Chiều nay, (31/10) trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội của Quốc hội) cho rằng, quyết tâm tăng lương, điều chỉnh tiền lương của Thủ tướng là cực kỳ đúng đắn. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không phải là tăng lương cơ sở mà cần cải cách tiền lương một cách triệt để.

Muốn vậy, cần nhanh chóng tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương và BHXH để từ đó có những góc nhìn rộng, xem thời gian tới cần cải cách tiền lương như thế nào, bao giờ cải cách.

"Quan điểm cá nhân tôi cho rằng không cần tăng lương thời điểm này, như vậy thì lắt nhắt quá, chúng ta nên chuẩn bị kỹ tiến tới cải cách tiền lương luôn. Muốn vậy cần hoàn thiện thang bảng lương, vị trí việc làm... đặc biệt chuẩn bị ngân sách để tiến tới cải cách tiền lương", ông Lợi nói.

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng thay vì tăng lương, Chính phủ nên tính toán để sớm cải cách tiền lương. Ảnh: CP

Bình luận về các lần tăng lương cơ sở trước đó, ông Lợi cho rằng đó chỉ là những lần tăng lương có tính chất chắp vá, chưa thể hiện được sự toàn diện. Vì mục tiêu cuối cùng của tăng lương chính là thay đổi nền tiền lương tiến tới công nhân, viên chức người lao động phải có nền tiền lương đủ sống, từ đó góp phần thay đổi năng suất, chất lượng nền hành chính công.

Ông Lợi cũng cho rằng đã đến lúc phải đầu tư mạnh tay cho tiền lương, kể cả phải đi vay. Cần tăng chi ngân sách cho tiền lương để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức.

"Tôi cho rằng 1/1/2026 vẫn chưa phải thời điểm chín muồi để cải cách tiền lương. Cần hoàn thiện nốt vị trí việc làm, thang bảng lương, tạo nguồn sẵn sàng cho cải cách. Nhanh thì cũng phải giữa năm 2026 ta mới làm được", ông Lợi nói.

Cùng chung quan điểm ủng hộ nhiệt tình quyết tâm điều chỉnh tiền lương, nhiều chuyên gia tiền lương cho rằng cần sớm cải cách tiền lương hoặc ít nhất là tăng lương để bù đắp trượt giá cho cán bộ, công chức, người lao động.

Chuyên gia cũng đề xuất, bên cạnh việc tăng lương khu vực tư, nên sớm áp dụng trả lương theo vị trí việc làm để thể hiện sự công bằng trong việc trả lương ở khu vực công.