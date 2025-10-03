TP.HCM hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho con công nhân, tăng lương cho giáo viên mầm non

Chi hỗ trợ tiền mặt và tăng lương cho nhóm lao động

Ngày 30/9/2025, Sở GDĐT TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Chính sách này quy định việc phát triển giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp và nơi có nhiều lao động, áp dụng cho các cơ sở dân lập, tư thục có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động.

Chính sách mang lại sự hỗ trợ tài chính định kỳ trực tiếp cho hai nhóm đối tượng chính. Cụ thể, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu vực này sẽ được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập, tư thục đủ điều kiện, họ sẽ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này nhằm động viên, tăng cường thu nhập và được tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng cũng không vượt quá 9 tháng/năm học.

Sở GDĐT lưu ý mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở với giáo viên và không dùng để tính đóng các loại bảo hiểm.

Cô và trò một trường mầm non tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Quyên

Hỗ trợ cơ sở vật chất lên đến 70 triệu đồng

Ngoài hỗ trợ định kỳ cho trẻ em và giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục cũng nhận được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần. Khoản kinh phí này bao gồm trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào quy mô trẻ tại cơ sở. Các cơ sở có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35.000.000 đồng/cơ sở. Mức hỗ trợ tăng lên 55.000.000 đồng/cơ sở nếu có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ. Các cơ sở có từ 50 trẻ trở lên (đến 70 trẻ) và các nhà trẻ, trường mẫu giáo có trên 70 trẻ sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất là 70.000.000 đồng/cơ sở.



Sở GDĐT TP.HCM cũng đã hướng dẫn chi tiết về trình tự, thời gian và phương thức chi trả. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ trẻ em được thực hiện hai lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm, và lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

Về chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, chủ cơ sở phải nộp đầy đủ hồ sơ về Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu từ ngày 1/4 đến 30/4 hằng năm, và việc hỗ trợ phải hoàn thành trước ngày 30/6 hằng năm.

Sở GDĐT cũng đặc biệt lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đã hưởng hỗ trợ theo các Nghị quyết trước đó của TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận trước sáp nhập như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND này.